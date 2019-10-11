Колхоз для бьющих

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время займется проработкой идеи создания фонда «справедливого финансирования» российских футбольных клубов. Ее уже поддержал президент РФ Владимир Путин. По его мнению, фонд, наполняемый средствами крупных компаний, предпочтительнее существующего сегодня «соревнования кошельков». Тема расслоения и неравенства в отечественном футболе, действительно, обсуждается уже давно. Но при этом надо заметить, что по крайней мере его элитный дивизион по плотности на самом деле не уступает элитным дивизионам континентальных лидеров. Проблемой России являются, скорее, относительно невысокие доходы и их архаичная — с колоссальной зависимостью от спонсоров — структура.

Новую для российского футбола инициативу выдвинул вчера на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он предложил проработать методологию участия государственного бизнеса в поддержке профессиональных клубов. По его мнению, требуется «учитывать долю регионального присутствия соответствующего бизнеса, пространственные и исторические предпосылки региона, а также задачи в спортиндустрии и использовании спортивного и инфраструктурного наследия» и «сформировать единый фонд, наполняемый средствами таких компаний, для финансирования профессиональных команд с учетом изложенных принципов». По мнению Глеба Никитина, «такой подход позволит как планировать бюджеты, выстраивать понятную спортивную и бизнес-стратегию, так и лучше сконцентрироваться на спортивном бизнесе и работе со спонсорами».

Губернаторскую инициативу сразу же поддержал Владимир Путин, назвавший идею с фондом «хорошей», хотя и заметивший, что пока «трудно себе представить», «насколько она реализуема». В его интерпретации «все компании, которые финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд», а они затем будут «справедливо распределяться по всем остальным командам». «Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня, соревнование кошельков происходит»,— заявил Владимир Путин.

Выяснилось, что с симпатией к такому формату относится и президент РФС Александр Дюков, а вопрос уже «взят в проработку». Господин Дюков, который до избрания руководителем РФС долго занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита» (командой владеет возглавляемая им «Газпром нефть», а спонсирует ее «Газпром»), заметил, что «сейчас у каждой компании и госкорпорации есть футбольный клуб». «Мы будем иметь своеобразный колхоз. Корпорации и частные компании будут переводить деньги в некий фонд. И дальше очень важно создать такую систему управления, которая бы обеспечила эффективное и качественное использование средств, которые будут направляться на поддержку различных клубов»,— пояснил Александр Дюков.

Тема неравенства финансовых возможностей обсуждается в российском футболе уже давно, как и тема финансовой неустойчивости. Наиболее свежим поводом говорить о ней стал махачкалинский «Анжи». Весь прошлый сезон этот клуб находился на грани краха, а дотянул до окончания чемпионата России лишь благодаря помощи Российской премьер-лиги (РПЛ).

Между тем, строго говоря, по уровню конкуренции, расслоения, плотности высший дивизион чемпионата России не уступает высшим дивизионам стран «большой европейской пятерки» — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Это касается не только верхушки турнирной таблицы (почти каждый год в России ведется острая борьба за золото и места в еврокубках, а в текущем первенстве в данный момент лидируют, имея равное количество очков, сразу четыре команды). Общую плотность чемпионата характеризует, скажем, такой показатель, как проценты очков от максимально возможного, набранных чемпионом и тем, кто финишировал на дне турнирной таблицы. Так вот, по итогам предыдущего сезона Россия по нему очутилась впереди «большой пятерки». Чемпионский — зенитовский — процент (71,1%) был меньше, чем у любого ее представителя. Процент же баллов, накопленных аутсайдером «Енисеем» (22,2%), был выше, чем у английского «Хаддерсфилда» и немецкого «Нюрнберга», и почти таким же, как у французского «Генгама». Правда, надо принимать во внимание, что российский высший дивизион из 16 команд компактнее, чем высшие дивизионы пяти континентальных лидеров.

Разницу в объеме «ресурсов» неплохо иллюстрирует разница в стоимости заявок самой богатой и самой бедной команд чемпионата по оценке Transfermarkt. В текущем сезоне стоимость заявки российского флагмана «Зенита» (€212,6 млн) превосходит стоимость заявки «Тамбова» (€12,3 млн) в 17,3 раза. Но скромнее этот разрыв лишь в двух чемпионатах «большой пятерки» — 14 раз в Англии и 16,6 раза в Италии.

Проблемой российского футбола, скорее, выглядят относительно невысокие в сравнении с гигантами континентального футбола доходы и их архаичная структура. В опубликованном в конце прошлого года PwC «Комплексном исследовании экономики российского футбола» подчеркивалась никуда не девшаяся колоссальная зависимость клубов от спонсорских поступлений. Она превысила 50%, в то же время доли поступлений от телевизионных контрактов и реализации билетов, хотя чуть-чуть и возросли, остались скромными — 4,6% и 7,7%. В «большой пятерке» пропорции совершенно иные. Доля доходов matchday (то есть прежде всего от продажи билетов) там примерно вдвое выше, а телевизионные контракты вообще выполняют роль ключевого драйвера успеха. Согласно майскому исследованию Deloitte, в трех странах — Англии, Испании и Италии — их «удельный вес» превышает 50%, в Германии и Франции достаточно близок к 50-процентному.

На то, что Россия, занимая шестое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), является аутсайдером «в распределении телевизионных доходов» (по контракту с «Матч-ТВ» РПЛ ежегодно получает, по данным различных источников, 1,7 млрд руб.), сделал акцент осенью 2018 года в статье для «Спорт-Экспресса» председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. Он тоже предлагал реформировать формат финансирования российского футбола, заменив «непрозрачную систему бюджетной поддержки профессионального футбола, когда ни Министерство финансов, ни Счетная палата не назовут точную сумму прямых и косвенных выплат, на понятную и прозрачную систему субсидирования медиаправ» с «прямой зависимостью» поощрения клубов от спортивных результатов. По мнению господина Федуна, для РПЛ «достаточно» было бы €80–100 млн, для ФНЛ, второго по рангу дивизиона,— €15 млн «при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов».

Алексей Доспехов