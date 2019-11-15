Волк и Заяц возвращаются

«Союзмультфильм» снимет 26 новых эпизодов «Ну, погоди!». Это больше, чем было в оригинальной серии. Первый мультфильм выйдет летом следующего года.

Выпустить продолжение неоднократно просили зрители, говорит пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина: «“Ну, погоди!” согласно опросу ВЦИОМ, который был проведен в этом году, оказался самым любимым мультфильмом российских зрителей. И, несмотря на то, что в обществе порой существует настороженное отношение к продолжениям старых франшиз, мы часто получали вопросы о планах продолжить “Ну, погоди!”. Сейчас решили осуществить этот проект.

Это будет довольно непросто, потребует большой деликатности.

Но мы думаем, что наша творческая группа справится с этой задачей».

Новые серии «Ну, погоди!» наверняка станут популярными, считает режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, но успех оригинального мультфильма создателям продолжения не повторить: «Спросом новые серии будут наверняка пользоваться — по шлейфу старых впечатлений. Выросло новое поколение, и родители рассказывают детям о том, как хорошо было в Советском Союзе и какие были сериалы.

Это самая лучшая рекламная кампания.

Семечки тоже пользуются спросом, но это ничего не значит. Пусть придумывают свои новые смыслы, а не едут на старом Коньке-горбунке, которого сделал замечательный Вячеслав Котеночкин. Повторить его шедевры не сможет уже никто».

Сюжет «Ну, погоди!» не позволяет бесконечно снимать продолжения сериала. Так считает режиссер-мультипликатор, Юрий Норштейн. По его словам, создатель оригинального мультфильма сам устал от проекта: «Сериал постепенно сам себя исчерпывал, но все держалось на блестящем музыкальном сопровождении и очень хорошей анимации. И тут есть, куда посмотреть и чем пользоваться.

Но там недостаточное количество героев, чтобы продолжать выпускать сериал. Сам Котеночкин устал тогда от него.

Стала по-другому работать драматургия, поменялись функции. Зайчик превратился в такого толстенького негодяя, а несчастный Волк никак не может его наказать за что-то».

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В прошлом году «Союзмульфильм» выпустил новые серии «Простоквашино». Выход продолжения сопровождался скандалом. Критики и зрители встретили мультфильм прохладно, а создатель персонажей Эдуард Успенский даже грозил студии судом. В итоге стороны подписали соглашение — конфликт был исчерпан.

Илья Сизов