«ЭР-Телеком» одобрил покупку провайдера RiNet

Оператор связи «ЭР-Телеком» решил приобрести одного из старейших столичных интернет-провайдеров RiNet. Покупка позволит «ЭР-Телекому» занять около 1% рынка, лидером на котором остается МГТС.

Совет директоров «ЭР-Телеком» 14 ноября одобрил приобретение оператора связи ООО «Кроникс Плюс» (оказывает услуги под брендом RiNet), следует из сообщения компании. «ЭР-Телеком» планирует выкупить 60% «Кроникс Плюс» у Сергея Рыжкова, а оставшиеся 40% — у Виктора Лосева. Сделка еще не закрыта, сообщили “Ъ” в «ЭР-Телекоме». Представитель RiNet отказался от комментариев.

Приобретение компании RiNet позволит «ЭР-Телекому» выйти в потребительский сегмент московского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД).

«ТМТ Консалтинг» оценивает базу RiNet в 35 тыс. подключений, что составляет около 1% столичного рынка широкополосного интернета. По итогам второго квартала 2019 года лидером московского рынка ШПД остался принадлежащий МТС провайдер МГТС с долей 36%.

«ЭР-Телеком» («Дом.ру») занимает второе место после «Ростелекома» в России по объему абонентской базы. По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам второго квартала 2019 года она составила 3,8 млн подключений.

Покупкой RiNet ранее интересовалась МГТС, но вышла из переговоров в июне 2018 года, писал “Ъ” 6 июля 2018 года. Тогда аналитики оценивали стоимость RiNet до 1 млрд руб., такую оценку подтверждал собеседник “Ъ” в компании.

«ЭР-Телеком» также приобрел в Москве телекоммуникационную компанию iHome, которая работает в основном на межоператорском рынке, предоставляя в аренду каналы связи и услуги по присоединению к точкам обмена трафиком, писал “Ъ” 15 ноября. По экспертной оценке, стоимость актива могла составить 1,5 млрд руб.

Юлия Тишина