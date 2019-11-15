«ЭР-Телеком» обустроил iHome

Второй по числу абонентов в России провайдер широкополосного интернета «ЭР-Телеком» («Дом.ru») приобрел телекоммуникационную компанию iHome. Это первое крупное приобретение «ЭР-Телекома» в Москве, оно позволит ему закрепиться на рынке межоператорских услуг, составив конкуренцию точке обмена трафиком «Ростелекома» MSK-IХ, считают эксперты. По экспертной оценке, стоимость актива могла составить 1,5 млрд руб.

Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» приобрел 100% компании iHome (ООО «Айхоум») у ее основателя и гендиректора Василия Масловского, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В «ЭР-Телекоме» подтвердили “Ъ” информацию о сделке, не раскрыв ее сумму. Компания сохранит операционную независимость, руководить ею будет занимавший должность вице-президента по коммерции и развитию iHome Андрей Горбунов, уточнили в «ЭР-Телекоме».

iHome работает в основном на межоператорском рынке, предоставляя в аренду каналы связи и услуги по присоединению к точкам обмена трафиком. Компания имеет собственную магистральную сеть в Москве и еще 30 городах России, а также точки обмена трафиком в восьми странах мира, следует из информации на ее сайте. По итогам 2018 года выручка iHome составила 878 млн руб., чистая прибыль — 185 млн руб.

Пермский «ЭР-Телеком» — второй крупнейший оператор после «Ростелекома» в сегменте широкополосного интернета в России. По данным «ТМТ Консалтинга», его абонентская база по итогам второго квартала 2019 года составила 3,8 млн подключений. При этом в Москве у компании до сих пор не было крупных активов.

Президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев ожидает от сделки синергетического эффекта и роста доходности бизнеса, поясняя, что она позволит компании дозагрузить емкость собственной федеральной магистральной сети.

С учетом iHome выручка «ЭР-Телекома» от межоператорского бизнеса в 2020 году превысит 3 млрд руб., ожидает он. В ближайшие пять лет, по его словам, компания намерена удвоить масштабы этого направления. По итогам девяти месяцев выручка «ЭР-Телекома» увеличилась на 11% к аналогичному периоду прошлого года, до 32,5 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 2 млрд руб.

iHome — заметный игрок в сегменте межоператорских услуг и обмена трафиком, покупка позволит «ЭР-Телекому» закрепиться на этом рынке, говорит директор Piter-IX Николай Метлюк. Исходя из годовой выручки iHome, вся компания могла быть оценена на уровне 1,5 млрд руб., считает он. iHome в основном обслуживает небольших операторов в регионах и часто пользуется инфраструктурой более крупных компаний, всего она может занимать не более 0,3–0,5% общего объема трафика на российском рынке, говорит собеседник “Ъ” в одном из операторов связи. Тем не менее ее переход под контроль «ЭР-Телекома» может привести к появлению крупного игрока, который может составить конкуренцию точке обмена трафика MSK-IХ «Ростелекома», не исключает он.

Приобретение позволит «ЭР-Телекому» отказаться от покупки каналов связи, самому стать локальным магистральным оператором и начать продавать трафик, считает консультант «ТМТ Консалтинга» Кирилл Татусь.

В этом сегменте компания будет конкурировать как с другими магистральными операторами, например «Ростелекомом» и «Транстелекомом», так и с независимыми точками обмена трафиком, поясняет он.

В целом сделка отражает тенденцию последних лет по продолжению консолидации телекоммуникационных активов, констатирует представитель «Ростелекома». Сам «Ростелеком» продолжает органически развиваться на межоператорском рынке, отмечает он. По итогам третьего квартала выручка оператора от услуг присоединения и пропуска трафика выросла на 12% год к году, до 7,6 млрд руб., за девять месяцев показатель вырос на 4%, до 23,9 млрд руб.

Юлия Тишина