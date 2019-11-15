«Красная Поляна» передаст управление тремя новыми отелями оператору Accor Все они будут расположены на территории курорта

Курорт «Красная Поляна» и французский гостиничный оператор Accor подписали договор об открытии в декабре этого года трех новых отелей: Movenpick, Novotel и Ibis Styles. Располагаться они будут на территории горнолыжного курорта, управление ими возьмет на себя французский оператор, сообщили в пресс-службе компании.

Отель Movenpick на 52 номера на Красной Поляне станет первой гостиницей этой сети в стране. В конгресс-отеле Novotel планируется открыть 92 номера в 2019 году и за три года увеличить их число до 194. В ibis Styles запланировано 78 номеров.

По словам гендиректора курорта Андрея Круковского, с подписанием этого контракта «Красная поляна» выйдет на эксклюзивные показатели по горному кластеру Сочи.

По данным сайта курорта, в настоящее время на территории горнолыжного курорта «Красная Поляна» расположено семь отелей, три пятизвездочных, два четырехзвездочных, и два трехзвездочных.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «Роза Хутор» подало жалобу в антимонопольную службу на курорт «Красная Поляна», обвинив его в использовании и эксплуатации географического названия и недобросовестной конкуренции. Горнолыжный курорт «Красная Поляна» до сентября назывался «Горки Город», в ребрендинг и новую концепцию компания планирует вложить 5 млрд руб.

Елена Рыжкова