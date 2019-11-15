Доверенности оказались самыми подделываемыми в России документами

Самыми подделываемыми документами в РФ являются доверенности, рассказали телеканалу RT в Федеральной нотариальной палате (ФНП). В крупных городах доля поддельных доверенностей составляет 55–65% от общего числа подделок, выявляемых нотариусами.

Кроме того, от 15% до 20% от общего объема поддельных документов составляют нотариально удостоверенные переводы, к примеру документы об образовании. Еще 10–15% подделок — завещания, договоры купли-продажи и другое.

Председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина объяснила, что проверка документов стала проще вследствие создания электронного нотариата, а все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС). «Так как ЕИС нотариата подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, государственные и муниципальные органы также могут оперативно проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов, направив электронный запрос»,— сказала госпожа Дрожжина.

RT также отмечает, что количество зарегистрированных преступлений, связанных с подделкой документов, снижается. По данным МВД, с которыми ознакомился канал, с января по сентябрь по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков было зафиксировано 474 преступления. Это на 17,4% меньше, чем за такой же период 2018 года.