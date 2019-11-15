Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Бориса Мазо Владислав Мусияка, по мнению его подзащитного, «уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам».

По словам юриста, процедура рассмотрения вопроса о предоставлении политического убежища длительная и может растянуться на месяцы. При этом рассмотрение вопроса о предоставлении политического убежища не связано с процессом о возможности его экстрадиции в РФ. «Если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении ему политического убежища еще не будет принято, то его экстрадируют»,— объяснил он.

В беседе с ТАСС Владислав Мусияка сообщил, что испанские следователи сняли гриф «секретно» с уголовного дела в отношении Бориса Мазо. «Остроту для испанских властей (дело.— “Ъ”) теперь не представляет. На чем основаны подозрения следствия, мы узнаем после того, как ознакомимся с материалами дела, которые попросим посмотреть на следующей неделе»,— сказал он. Дело в отношении его подзащитного, по его словам, было инициировано в Мадриде, а позже материалы расследования «спустили в Марбелью».«Это связано со статус-кво в отношениях организаций»,— сказал он.

В ноябре Борис Мазо был задержан в Вене по запросу Испании по подозрению в отмывании денег. В испанском регионе Коста-дель-Соль также были задержаны его бывшая жена и сын. По данным испанских правоохранительных органов, Борис Мазо еще в 2015 году приобрел виллу на курорте Марбелья за €4 млн. Испанские власти заподозрили, что через эту сделку он отмыл деньги, которые получил в России в результате преступных действий.

При этом еще весной 2018 года Борис Мазо был объявлен сначала в федеральный розыск российской стороной, а затем в международный розыск по линии Интерпола. Против него возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже к этому добавилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ).

Сегодня, 15 ноября, “Ъ” сообщил, что суд в Вене отказал Испании в выдаче Бориса Мазо. Теперь его экстрадиции требует Россия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия заявила права на Бориса Мазо».