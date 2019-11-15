Россия поможет Fortum поглотить Uniper

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила затянувшийся корпоративный конфликт, связанный с намерением финской Fortum приобрести контроль над немецким Uniper. Компании из-за упорного сопротивления со стороны российской «Юнипро» (подконтрольна Uniper), владеющей стратегическими активами, в течение нескольких лет не могли закрыть ее самостоятельно. В итоге, решило правительство, финны смогут поглотить Uniper, но с отлагательным условием. По мнению юристов, после решения комиссии у Uniper уже не остается шансов сопротивляться поглощению.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку по поглощению финским Fortum немецкой Uniper, но сделка вступит в силу после внесения поправок в российское законодательство, сообщил журналистам 14 ноября глава ФАС Игорь Артемьев.

«Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, имея в виду, что Fortum, ее экспансия и инвестиции в энергетику полностью поддерживаются, но в силу существующих ограничений закона это можно будет сделать после того, как соответствующие поправки к 57-ФЗ (об иностранных инвестициях) вступят в силу»,— сказал он по итогам заседания комиссии (цитата по «Интерфакс»). Глава регулятора добавил, что поправки к законодательству уже подготовлены и касаются возможности одобрения сделок при условии, если стоимость ограничивающих их стратегических объектов составляет менее 1% от общей цены приобретаемых активов.

Согласие российского регулятора потребовалось из-за того, что у обеих компаний есть крупные генерирующие активы в РФ — финны контролируют 94,88% в ПАО «Фортум», владеющей 4,5 ГВт традиционной генерации, а также активами в солнечной и ветрогенерации. Uniper принадлежит 83,7% ПАО «Юнипро» с 11 ГВт ГРЭС.

Закрытие сделки упиралось в активное сопротивление со стороны российского «Юнипро»: компания спешно получила лицензию на водоснабжение и бактериологическую лабораторию для тестирования воды на Сургутской ГРЭС, которые относятся по закону к стратегическим видам деятельности.

Поэтому в 2017 году Fortum удалось получить только 49,99% в немецкой энергокомпании. Но 8 октября Fortum сообщил о следующем шаге: компания договорилась с миноритарными акционерами Uniper — фондами Elliott и Knight Vinke — о покупке у них более 20,5% акций Uniper за €2,3 млрд. Таким образом, пакет Fortum в Uniper должен вырасти до 70,5%.

Руководство Uniper не скрывало своего негативного отношения к сделке. По словам CEO Uniper Андреаса Ширенбека, отчуждение активов «не так уж и просто». Глава Fortum Пекка Лундмарк в интервью “Ъ” 24 октября обвинял Uniper в намеренном затягивании сделки. Игорь Артемьев 14 ноября дал понять, что в данном споре правительство РФ будет поддерживать финнов, поскольку видит «большую пользу от этих инвестиций». Fortum ранее сообщал, что рассчитывает закрыть сделку по увеличению доли в Uniper до 70,5% к концу первого квартала 2020 года.

У Uniper теперь не остается каких-либо шансов сопротивляться сделке, считает партнер «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов.

По его мнению, вероятно, будет реализован подход, при котором сначала стороны подпишут договор (execution), но обязательным к исполнению он станет только тогда и если для этого возникнут соответствующие условия (conditions precedent, CP). Хотя возможно, допускает он, что договор сразу становится обязывающим для сторон, а к выполнению CP привязана лишь передача акций и уплата цены сделки. Господин Арбузов отмечает, что неясным остается срок, предусмотренный для выполнения CP,— в данном случае принятия законодательного акта. Если этот срок длительный, то покупателю придется заморозить под сделку существенные финансовые средства. Партнер BGP Litigation Ирина Акимова отмечает, что решение ФАС по сделке Fortum-Uniper является пока единственным в практике антимонопольного органа и в целом может дать положительный эффект для развития отдельных отраслей.

Татьяна Дятел