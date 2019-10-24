Uniper применит бактерии

«Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) пытается и дальше затягивать сделку по увеличению доли финской Fortum в Uniper. Компания напомнила, что владеет бактериологической лабораторией на Сургутской ГРЭС-2, которая является стратегическим объектом. В «Юнипро» также заявили, что «изучают вопрос» о присвоении стратегического статуса водоканалам на остальных четырех своих электростанциях, правда, через два часа отказались от этой идеи. В Fortum не считают это препятствием для сделки и обещают отдать все стратегические объекты на аутсорсинг другим компаниям после покупки.

ПАО «Юнипро» рассказало еще об одном стратегическом объекте на Сургутской ГРЭС-2 (87% у немецкого энергоконцерна Uniper), который может стать препятствием для покупки финской Fortum контроля в компании. ГРЭС владеет бактериологической лабораторией, сообщил журналистам 24 октября представитель компании Дмитрий Ермиличев. Специалисты лаборатории проводят анализы воды и работают с возбудителями инфекционных заболеваний. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» получил разрешение на работу с патогенными микроорганизмами в 2007 году, в октябре 2016 года филиал оформил бессрочную лицензию. По закону об иностранных инвестициях (57-ФЗ) компания с такой лицензией получает стратегический статус.

Активы со стратегическим статусом тормозят сделку финской Fortum по покупке 20,5% немецкой Uniper (тогда доля Fortum в Uniper составит 70,5%). Fortum на 51% принадлежит правительству Финляндии, а российское законодательство запрещает иностранным правительствам иметь контроль в активах, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

Лаборатория — не единственный стратегический объект «Юнипро». Сургутская ГРЭС-2 также владеет артезианскими скважинами и водозаборными сооружениями. Как заявил 24 октября в интервью “Ъ” глава Fortum Пекка Лундмарк, «Юнипро» в 2017 году специально зарегистрировала этот актив в реестре естественных монополий, чтобы тот получил стратегический статус и помешал Fortum получить контроль в ходе приобретения 46,5% Uniper. Тогда финская компания была вынуждена была ограничиться долей в 49,9%.

Представитель «Юнипро» оспаривал это утверждение главы Fortum, уверяя, что регистрация водоканала в реестре произошла не из-за сделки. При этом, как сообщили “Ъ” в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), та получила ходатайство Fortum о получении контроля в Uniper 6 октября 2017 года, а 7 ноября было официально объявлено о сделке. А 30 ноября «Юнипро» подала заявление о включении Сургутской ГРЭС-2 в реестр субъектов естественных монополий, уточнил представитель службы.

Представитель «Юнипро» на встрече с журналистами также заявил, что компания «изучает возможность» получить статус естественной монополии для объектов на остальных четырех ГРЭС компании. Правда, через два часа господин Ермиличев заявил “Ъ”, что таких планов у компании нет.

Fortum в случае одобрения сделки готова передать активы «Юнипро» со стратегическим статусом на аутсорсинг, заявил журналистам 24 октября глава Fortum в России Александр Чуваев. По его словам, компания готова сделать это «в разумные сроки — несколько месяцев или около того».

Бактериологическая лаборатория действительно может стать препятствием для сделки, этот вопрос потребует предварительного согласования с правительственной комиссией, говорит Сергей Ермоленко из ФБК Legal. Регистрация в реестре естественных монополий происходит на добровольной основе, продолжает он, при этом выйти из него компания может тоже по собственному желанию. Компания может выйти из реестра, если потеряет право владения имуществом, предназначенного для производства товаров в регулируемой сфере, уточнили “Ъ” в ФАС. Сдать водопровод в аренду другой компании — один из вариантов, говорит господин Ермоленко, однако исключение из реестра не происходит автоматически, на рассмотрение вопроса может уйти два-четыре месяца.

Полина Смертина