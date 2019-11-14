Ипотечным кредитам смягчают ставки

Ведущие российские банки массово снизили ставки по ипотеке. Как пишут «Ведомости», условия кредитования смягчили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и другие. Более мелкие игроки также корректируют свои условия. По данным мониторингового агентства Marcs, среднее снижение составило от 0,2% до 0,6%. Сильнее всех ставку снизили в Газпромбанке — сейчас на кредит от 10 млн руб. она составляет чуть больше 8%.

Ипотечные кредиты дешевеют вслед за решением ЦБ понизить ключевую ставку в конце октября, говорит генеральный директор консалтингового агентства Frank RG Юрий Грибанов: «В результате банки могут предложить клиентам более выгодные условия. Пока тренд на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ однозначен. Как долго это продлиться, будет зависеть от макроэкономических показателей. Если произойдет ухудшение ситуации и вдруг возникнут какие-то кризисные явления, ЦБ изменит свою политику.

Ситуация стабильна: можно ждать постепенного снижения ключевой ставки и всех остальных ставок следом».

В числе других причин — падение спроса на ипотеку из-за роста цен на недвижимость, за этот год квадратный метр в Москве подорожал в среднем на 12%, говорит главный редактор интернет-журнала «Мир квартир» Ирина Богатырева: «Это очень поддержит рынок недвижимости, потому что сейчас спрос просел и застройщики отмечают снижение продаж из-за того, что цены повысились. Прирост квадратного метра по Москве с начала года составил 12%. Но это произошло из-за того, что рынок перешел на новую схему эскроу-счетов, и в связи с этим застройщики были вынуждены поднять цены. Люди не в состоянии угнаться за ними, и снижение ставок призвано подстегнуть рынок. Сейчас это очень кстати. Не знаю насчет дальнейшего снижения, как известно, ставки не могут упасть слишком низко, потому что экономика этого не позволяет. Обычно правительство очень прессует банки, заставляет их снизиться на 1-1,5%, и дальше дело не идет. Я могу предположить, что в этот раз будет также».

Как растет рынок на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ Читать далее

Еще одно снижение ключевой ставки возможно в конце года, считают эксперты. Если оно состоится, ипотечные кредит снова подешевеют.

Кирилл Абакумов