Двое против вакцин

54% рекламных объявлений в Facebook, рассказывающих о вреде вакцинации, спонсируются всего двумя организациями, следует из исследования журнала Vaccine. Авторы отмечают, что им удавалось достичь куда большего охвата аудитории, чем многочисленным сторонникам прививок и медикам.

Изучив архив рекламных объявлений Facebook, авторы исследования пришли к выводу, что 54% рекламных материалов, рассказывающих о вреде прививок, спонсируются всего двумя организациями. Это World Mercury Project и Stop Mandatory Vaccinations, основатели которых — известные противники вакцинации Роберт Кеннеди-младший и Ларри Кук.

«Мы были удивлены. Эти двое генерировали большую часть контента»,— цитирует одного из авторов доклада, профессора Университета Джорджа Вашингтона Дэвида Бронятовски The Guardian. При этом господин Кук использовал для своих целей краудфандинговую платформу GoFundMe. Руководство сервиса заблокировало кампании Кука в марте 2019 года, а его видео на YouTube были демонетизированы.

Авторы исследования также выяснили, что хотя поощряющую вакцинацию рекламу в Facebook спонсировали 83 различные организации, их охват оказался ниже, чем у противников прививок.

Как отмечается в исследовании, с бюджетом $499 на каждую рекламу противникам удавалось регулярно достигать охвата аудитории в десятки тысяч человек.

Это исследование стало возможным благодаря тому, что Facebook решила раскрыть данные о спонсорах рекламы в соцсети. Корпорация Марка Цукерберга пошла на этот шаг после обвинений в распространении дезинформации во время президентских выборов 2016 года в США и референдума по «Брекситу» в Британии. Это же позволило выяснить, кто стоит за распространением идей о вреде вакцинации.

Соцсети — один из основных источников распространения такой информации среди населения. Так, согласно исследованию, около двух третей американцев узнают новости именно в Facebook.

Агрессивная кампания противников вакцинации уже стала серьезной проблемой. Подавляющее большинство людей все еще верят в пользу прививок (84% опрошенных, по данным Wellcome Trust). Однако в отдельных странах доля противников вакцинации достигает 20%, а то и 30%, а для эффективной борьбы с распространением заболеваний привитым должно быть почти все население.

Так, для предотвращения распространения полиомиелита нужно, чтобы привитыми были 80–85% населения, в случае с гриппом достаточно 75%. А вот корь — крайне агрессивное острое вирусное заболевание с заразностью около 100%. Чтобы избежать ее распространения, привитым должны быть не менее 90% населения. В прошлом году этот показатель не был достигнут из-за массового отказа людей от прививок. В итоге в странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки разразилась эпидемия кори.

Кирилл Сарханянц