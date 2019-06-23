Люди уважают науку и врачей, но не верят в вакцинацию

На минувшей неделе британский благотворительный фонд Wellcome Trust опубликовал результаты социологического опроса, проведенного в 140 странах мира, об отношении людей к науке и медицине. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных (73%) доверяют врачам в вопросах здравоохранения больше, чем своим родственникам, друзьям или религиозным деятелям. Парадоксально, что при этом в некоторых регионах люди заметно реже доверяют прививкам: в Западной Европе вакцинацию считают безопасной лишь 59%, а в Восточной — 40%.

Я знаю, что мало знаю

Независимый благотворительный фонд Wellcome Trust, финансирующий исследовательскую деятельность в области медицины, провел масштабное социологическое исследование, чтобы выяснить отношение людей в 140 странах мира к науке и медицине. В рамках исследования было опрошено около 140 тыс. человек. В результате выяснилось, что в целом большинство опрошенных (72%) доверяют ученым, при этом больше половины — 57% — не думают, что обладают достаточными знаниями о науке. При этом больше мужчин, чем женщин (49% по сравнению с 38% соответственно) ответили, что они знают «что-то» или «много» о современной науке. Авторы исследования отмечают, что такой значительный разрыв наблюдается, несмотря на примерно одинаковый уровень образования между опрошенными мужчинами и женщинами. Столь же существенный разрыв отмечен и в возрастных группах: молодежь (53% в возрасте 15–29 лет) считает, что знает о науке больше старшего поколения (40% в возрасте 30–39 лет и 34% в возрасте от 50 лет).

Говоря об отношении к науке и ученым, лишь 18% всех опрошенных определили свой уровень доверия как высокий. 54% заявили о среднем уровне доверия, 14% — о низком, 13% ответили «не знаю».

Больше всего людей с высоким уровнем доверия науке и ученым оказалось в Австралии, Новой Зеландии, Северной Европе и Центральной Азии — около трети, а меньше всего — в Центральной и Южной Америке: около 10%. Отдельно исследовалось отношение к науке среди верующих: в случае противоречия между наукой и их религией 55% согласятся с религиозными лидерами, 29% — с научной точкой зрения, а 13% заявили, что все зависит от конкретной ситуации. Больше всего верующих, заявивших, что наука вступает в противоречие с их религией, оказалось в США и Южной Европе (по 59%).

Родина Пастера разуверилась в вакцинации

Значительная часть исследования посвящена отношению людей к медицине, врачам и медицинским учреждениям. Уровень доверия к больницам и поликлиникам среди жителей состоятельных и бедных стран оказался примерно равным — 78% и 82% соответственно.

В целом по миру 73% опрошенных заявили, что в вопросах здоровья больше доверяют врачам, чем членам семьи, друзьям или каким-то известным людям.

Больше всего доверия врачам выразили в Европе, Северной Америке и Австралии — около 90%. Меньше всего — около 65% — в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Кроме того, 84% опрошенных во всем мире заявили, что доверяют советам врачей по вопросам медицины и здоровья, однако, когда эти советы исходят от правительства, уровень доверия снижается до 76%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация населения ежегодно предотвращает 2–3 млн смертей. И этот показатель может быть увеличен еще на 1,5 млн, если вакцинация станет по-настоящему глобальной. Тем не менее в последние годы стало расти недоверие людей к вакцинам. При этом рост недоверия никак не связан с уровнем доходов населения или уровнем образования. «В последнее десятилетие или около того стало появляться все больше исследований о росте числа людей в странах как с высоким, так и с низким уровнем доходов населения, которые, кажется, теряют веру в вакцины. Вплоть до того, что они отказываются от вакцинации своих детей»,— говорится в докладе Wellcome Global Monitor.

Ученые отмечают, что отказ от вакцинации одних — это угроза для остальных. Чтобы иммунитет населения начал работать, необходимо, чтобы было привито абсолютное большинство людей. Так, для предотвращения распространения полиомиелита нужно, чтобы привитыми были 80–85% населения, в случае с гриппом достаточно 75%. А вот корь — крайне агрессивное острое вирусное заболевание с заразностью около 100%. И чтобы избежать ее распространения в обществе, привитыми от нее должны быть не менее 90% населения.

Во многих странах мира должный уровень вакцинации не был достигнут, что и вылилось в настоящую эпидемию кори, которая охватила страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Лидером по числу заболеваний корью, согласно данным ВОЗ, стала Украина. В 2017 году там было зафиксировано около 4,8 тыс. случаев заболевания, а в 2018-м — уже более 53 тыс. Самая же впечатляющая статистика роста пришлась на Мадагаскар — тут число заболеваний выросло на 27 615%, с 85 до 23,5 тыс. Среди лидеров также Филиппины, Бразилия и Йемен. В десятку вошли и европейские страны — Сербия и Франция.

По результатам исследования Wellcome Trust Франция вообще стала лидером по скептическому отношению к вакцинации. Против прививок выступает 33% французов — они считают их небезопасными. Кроме того, 19% населения страны считает, что вакцины не приносят никакой пользы, а 10% не намерены вакцинировать своих детей. Авторы доклада из Wellcome Trust полагают, что заметный рост недоверия к вакцинации во Франции может быть связан со скандалом 2009 года вокруг всеобщей вакцинации населения от гриппа. Тогда ВОЗ призналась, что на ее решение повлияли фармацевтические компании. Теперь же, после того, как в стране участились случаи заболевания корью и менингококковым менингитом, правительство Франции увеличило число обязательных прививок для детей младше двух лет с трех до 11.

В среднем по миру о вакцинах знает 89% населения. Исключения — Южная Африка и Юго-Восточная Азия, где доля населения, никогда не слышавшего о прививках, достигает 54% и 26% соответственно. При этом подавляющее большинство людей на планете считают прививки безопасными. С этим утверждением абсолютно или скорее согласны 79% населения планеты, не согласны же с этим лишь 7%.

Такие же пропорции сохраняются и в ответах на вопрос об эффективности вакцинации. Верят в пользу прививок 84%, в противоположном лагере оказалось только 5%. Регион, отметившийся самым низким уровнем доверия к вакцинам,— Восточная Европа. Здесь в их эффективности уверена лишь половина населения. Но показатели между входящими и не входящими в ЕС странами сильно разнятся. Так, на Украине, ставшей мировым лидером по числу случаев заболевания корью, прививки считают эффективными 50% опрошенных граждан, в Беларуси — 46%, в Молдове — 49%. Для сравнения, в Румынии этот показатель равен 75%, в Чехии — 76%, а в Польше — и вовсе 84%.

В России в эффективность вакцин верит 62% населения.

«Наше исследование дает беспрецедентный взгляд на отношения между наукой и мировым сообществом. Не так важно, насколько велики ваши идеи, впечатляющи новые методы лечения или убедительна ваша наука, ее должны принимать люди, которые сами получают от нее выгоду,— отмечает директор фонда Джереми Фаррар.— Например, вакцинация является одним из самых мощных инструментов системы здравоохранения, поэтому надо, чтобы люди доверяли ей».

Евгений Хвостик, Кирилл Сарханянц