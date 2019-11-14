Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев. Саммит БРИКС проходит в Бразилии с участием глав государств.

«Страны БРИКС снижают долю расчетов в долларах. В России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля — выросла с 3% до 14%. РФПИ <…> участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами»,— рассказал журналистам господин Дмитриев на саммите БРИКС (цитата по ТАСС). Глава РФПИ считает, что подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС.

По словам Кирилла Дмитриева, создание такой системы «сейчас также активно обсуждается». «РФПИ как председатель рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС обсуждал вопрос создания платежной системы БРИКС. Получена поддержка членов делового совета в этом вопросе»,— добавил он.

XI саммит БРИКС проходит 13 и 14 ноября в Бразилиа. Российскую делегацию из 80 человек возглавляет президент Владимир Путин. Вместе с ним в Бразилию прилетели глава МИД Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак. В 2020 году саммит БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге.

Об открытии и официальной повестке саммита — в материале “Ъ”.