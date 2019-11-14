РБК: планируемая мощность порта в Тамани сократилась примерно в 4,5 раза

Планируемая мощность сухогрузного порта Тамани, который должен быть построен к 2024 году, уменьшится с 66,9 млн т до 15 млн т, сообщил РБК со ссылкой на источники. Согласно новому варианту, в порту будет действовать два терминала — «Металлоинвеста» на 9 млн т металлогрузов и ГК «Эфко» на 6 млн т зерна.

РБК указывает, что пересмотреть планы по поводу сухогрузного порта решили после визита президента Владимира Путина в Тамань в октябре. Тогда господин Путину провели экскурсию по объектам портово-индустриальный парк группы ОТЭКО — основного конкурента сухогрузного порта.

Планируется, что ОТЭКО к 2021 году построит терминалы, которые смогут переваливать 60 млн т угля, серы и минеральных удобрений в год. Источник РБК утверждает, что мощностей ОТЭКО более чем достаточно для отгрузки угля на европейский рынок.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что интерес к реализации сухогрузного района морского порта Тамань снижается на фоне уменьшения объемов экспорта и падения цен.

Подробнее ситуации — в публикации “Ъ” «Угольщики потеряли интерес к Тамани».