Угольщики потеряли интерес к Тамани

На фоне снижения объемов экспорта и падения цен угольные компании теряют интерес к реализации сухогрузного района морского порта Тамань, признал министр транспорта Евгений Дитрих. Теперь, пока «Кузбассразрезуголь» и СУЭК «взяли паузу», Минтранс ожидает, что якорным инвестором проекта станет «Металлоинвест». В министерстве указывают, что компания могла бы профинансировать основную часть мероприятий при условии сокращения масштабов проекта.

Угольные компании не торопятся подписывать новую схему участия в строительстве сухогрузного района морского порта Тамань и теряют к нему интерес из-за ситуации на рынке. Об этом журналистам на ВЭФ рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. Предполагалось, что помимо ФГУП «Росморпорт» в проект войдут четыре стратегических инвестора — «Кузбассразрезуголь», СУЭК и «Металлоинвест», которые получат по 22,5%, еще 10% должно быть у ОАО РЖД.

Сейчас с учетом изменившейся конъюнктуры по ценам на уголь с этого проекта практически «соскочили» те, кто собирался строить там угольный терминал, отметил господин Дитрих (цитата по ТАСС).

То есть «коллеги в сегодняшних условиях не видят возможность продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции», пояснил министр и добавил, что угольщики пока взяли паузу.

«Вчера я имел возможность с совладельцем "Кузбассразрезугля" Андреем Бокаревым пообсуждать эту тему. Он подтвердил, что сегодня интерес к этому проекту уже не такой, каким он был, условно, год назад»,— рассказал глава Минтранса.

При этом он подчеркнул, что «Металлоинвест», который планирует экспортировать через порт Тамань окатыши, сохраняет интерес к проекту: «У них, собственно говоря, конъюнктура сейчас на высоте, и они всерьез обсуждают вопрос о том, чтобы стать якорным инвестором в этом порту». «"Металлоинвест" сам достаточно мощный, чтобы проинвестировать теоретически основную часть мероприятий с учетом, повторю, снижения определенного масштаба по этому порту»,— сказал Евгений Дитрих.

Изменение количества участников приводит к необходимости корректировки проекта.

«Это потребует изменений, в том числе и в проектные решения, которые мы закладывали и просили от "РМП-Тамань" (концессионер проекта, 100% принадлежит "Росморпорту".— “Ъ”), соответственно, доработать и переработать. Нам нужно действовать достаточно быстро, с учетом того что мощности порта были учтены в комплексном плане модернизации транспортной инфраструктуры, в федеральном проекте "Морские порты"»,— заключил Евгений Дитрих.

Проект сухогрузного района морского порта Тамань обсуждается несколько лет. Концессионное соглашение пока не заключено, но определено, что концедентом выступит Росморречфлот, а концессионером — ООО «РМП-Тамань». Рассматривались разные варианты реализации проекта — с участием Новороссийского морского торгового порта, Государственной транспортной лизинговой компании и т. д.

В июне сообщалось, что «Росморпорт» предложил новую реализацию проекта и направил предложения по покупке долей в «РМП-Тамань» четырем стратегическим инвесторам. Первую очередь порта мощностью 66,9 млн тонн планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 году. Инвестиции оценивались в 171 млрд руб., из которых 81 млрд руб. предполагалось направить на федеральные объекты. В начале августа заместитель главы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков говорил журналистам, что заинтересованность к проекту Тамани подтвердили все инвесторы и «они в этом направлении работают». Говорить о сроках официального подтверждения заинтересованности он затруднился. «Ожидаем результата, когда созреют. Точно назвать срок сложно, не мы принимаем это решение»,— отмечал господин Цветков. Они должны между собой определиться, создать коалицию и выступить с этой частной инициативой, заключал он.

Эксперты и источники “Ъ” и ранее говорили, что в сложившейся конъюнктуре угольщики едва ли будут готовы активно инвестировать в создание инфраструктуры и строительство терминалов в порту Тамань. В то же время «Металлоинвест» не отрицал своей заинтересованности в строительстве порта.

Анастасия Веденеева