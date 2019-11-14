«Курскрезинотехника» увеличила выручку до 4,56 млрд рублей

Производитель резинотехнических изделий ОАО «Курскрезинотехника» по итогам девяти месяцев 2019 года увеличила выручку до 4,56 млрд руб., следует из документов предприятия. Это более чем на 10% больше, чем за тот же период 2019-го, когда данный показатель составлял около 4 млрд руб. Чистая прибыль общества также увеличилась — с 212 до 379 млн руб. Выручка компании от продаж за три квартала составила 4,5 млрд руб.

Согласно ежеквартальному отчету компании, за девять месяцев она инвестировала в производство 537,1 млн руб. За эти средства в частности были приобретены вулканизационный пресс и линия пропитки ткани.

По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании почти 4 тыс. акционеров, крупнейшими из них являются: бизнесмен Радик Мингазов, контролирующий ряд российских резинотехнических предприятий (60,09%), представляющий интересы депутата Госдумы Александра Брыксина на правах доверительного управления Николай Заволокин (23,18%) и председатель совета директоров компании Владимир Гордеев (5,88%). Производство «Курскрезинотехники» в денежном выражении в 2017 году составило 5 млрд руб., ассортимент выпускаемых изделий — более 3 тыс. наименований.

Об уровне доходов совладельцев «Курскрезинотехники» — в публикации “Ъ-Черноземье” «Черноземные депутаты не переживают кризиса».