«Курскрезинотехника» нарастила выручку и прибыль за полгода

Производитель резинотехнических изделий «Курскрезинотехника» увеличил основные финпоказатели поитогам первого полугодия 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го. Согласно опубликованному ОАО «Курскрезинотехника» отчету о финансовых результатах, его выручка увеличилась с 2,63 до 2,99 млрд руб., а чистая прибыль — с 143,39 до 245,48 млн руб. При этом за шесть месяцев незначительно выросла и себестоимость продаж резинотехнических изделий — с 2,01 млрд руб. в 2018-м до 2,27 млрд руб. за январь-июнь 2019-го.

Напомним, в этом году компания намеревалась вложить в модернизацию производства 267 млн руб. А в 2018 году на предприятии открылась новая линия вулканизации резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент, которая, согласно озвученному ранее мнению администрации региона, позволила «Курскрезинотехнике» стать единственным производителем высокопрочных конвейерных лент в России и странах ближнего зарубежья.

По данным «СПАРК-Интерфакс», у компании почти 4 тыс. акционеров, крупнейшими из них являются: бизнесмен Радик Мингазов, контролирующий ряд российских резинотехнических предприятий (60,09%), представляющий интересы депутата Госдумы Александра Брыксина на правах доверительного управления Николай Заволокин (23,18%) и председатель совета директоров компании Владимир Гордеев (5,88%). Производство «Курскрезинотехники» в денежном выражении в 2017 году составило 5 млрд руб., ассортимент выпускаемых изделий — более 3 тыс. наименований.

Об уровне доходов совладельцев «Курскрезинотехники» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Черноземные депутаты не переживают кризиса».

Мария Старикова