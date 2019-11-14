Вячеслав Володин выступил за сохранение Дома офицеров в Энгельсе

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил за сохранение здания гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. Соответствующее заявление он разместил в Instagram.

В нем парламентарий отмечает, что были найдены средства на восстановление здания – в настоящее время идет оборудование дренажной системы, которая, в том числе, позволит защитить его фундамент в зимний и весенний периоды. «Нам необходимо будет в ближайшие месяцы завершить проектно-изыскательские работы, а потом собраться и обсудить, что мы будем делать дальше. Потому что считаю, что нам правильно сохранить здание и оставить его тем, кто будет жить после нас», - подытожил господин Володин.

Напомним, областные и районные власти заявили о намерении его снести и построить «точную копию» из-за того, что здание якобы невозможно восстановить и приспособить под современные требования безопасности.

Марина Ковалева