Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа»

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон рассматривает возможность приобретения 25% авиакомпании «Победа», сообщают «Вести.Экономика» со ссылкой на источник. «Говорить о конкретике пока рано, но такие намерения не исключаются»,— сказал он.

Господин Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group, один из самых богатых жителей Великобритании. «Победа» — дочерний лоукостер «Аэрофлота».

«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе. Тогда окончательное решение не было принято, в «Аэрофлоте» оценили компанию в $0,8–1 млрд.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Победе" готовят частичную приватизацию».