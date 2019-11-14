56,2 процента составила доля нерезидентов в еврооблигациях РФ в третьем квартале 2019 года, сообщил Банк России. За квартал показатель вырос на 1,3 процентного пункта, или $0,3 млрд, до $22,8 млрд. Максимум доли нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ был зафиксирован 1 июля 2012 года (76,4%; $29,2 млрд), а абсолютный максимум инвестиций в российские евробонды — 1 октября 2013 года ($30,8 млрд; 70,9%). Доля нерезидентов—покупателей внешних долговых бумаг РФ резко сократилась в 2014–2015 годах и плавно растет вместе со снижением актуальности санкционных рисков, как и доля ОФЗ, находящихся в собственности нерезидентов (29,8%; см. “Ъ” от 25 октября).