iHerb пропишется в России

Американский маркетплейс iHerb, чьи приложения в Google Play и App Store для пользователей РФ уже больше года находятся под угрозой блокировки, открывает местное подразделение. Его возглавит бывший топ-менеджер Ozon и Unilever Илья Микин. Офис в России позволит iHerb развивать в стране оптовое направление, а также избежать нападок со стороны регулятора из-за дистанционной торговли БАДами, полагают эксперты.

iHerb откроет российский офис, который возглавит Илья Микин, ранее руководивший рекламным агентством Maxima, а также отвечавший за маркетинг в Ozon и работавший медиадиректором в российском подразделении Unilever. Это следует из данных New Retail Forum, где господин Микин зарегистрирован в числе участников как глава российского подразделения iHerb. Консультанты на рынке недвижимости знают, что компания уже арендовала офис в коворкинге WeWork в бизнес-центре «Белая площадь» у метро «Белорусская» в Москве. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, добавил, что сейчас идет регистрация российской структуры iHerb. Господин Микин через своего представителя сообщил, что не может предоставить комментарии до тех пор, пока регистрация компании не будет завершена.

На маркетплейсе iHerb представлено около 30 тыс. наименований витаминов, пищевых добавок, косметики и другой продукции более чем от 1,2 тыс. производителей со всего мира. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Анджелесе. Согласно данным SimilarWeb.com, в октябре 2019 года маркетплейс посетили 33,4 млн человек. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что российский рынок — крупнейший для компании. По его данным, РФ приносит маркетплейсу 24% трафика, тогда как США — 9%.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, вложения в организацию российского подразделения на начальном этапе не превысят $1 млн. По его мнению, представительство нужно iHerb в первую очередь для развития оптового направления. В будущем компания создаст в РФ распределительный центр и найдет местных партнеров для продажи продукции, не исключает эксперт: в ряде сегментов, например органических добавок, iHerb уже крупнейший игрок, хотя потенциал компании в стране еще велик.

В конце 2018 года исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков инициировал блокировку приложений iHerb в Google Play и App Store для российских пользователей через Засвияжский райсуд Ульяновска. Решение мотивировалось в том числе наличием в ряде продуктов запрещенных в России веществ. В августе 2019 года при повторном рассмотрении суд отклонил это требование.

Советник юрфирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский говорит, что открытие российского офиса поможет iHerb избежать претензий из-за запрещенной сейчас в стране дистанционной торговли БАДами. Но от реализации ряда товаров, которые содержат запрещенные вещества или не могут быть сертифицированы в России, компании придется отказаться, отмечает юрист: «Наша прокуратура, очевидно, не ставит себе глобальной задачей борьбу с продажей БАДов в интернете, поэтому шансы на выживание у iHerb есть».

Мария Котова, Халиль Аминов, Никита Щуренков, арбитражная группа