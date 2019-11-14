Штрафы не вписываются в договоры

Ритейлу и производителям продуктов не удалось согласовать единые условия штрафов за недопоставку товара. Сети готовы ограничить размер санкций и минимальный уровень исполнения заказа, но настаивают на едином подходе для всех участников рынка. Против наиболее крупные поставщики, которые не хотят давать ритейлу дополнительный инструмент воздействия.

О том, что сети и производители не смогли согласовать единые условия выставления штрафных санкций по договорам поставки, “Ъ” рассказал источник, знакомый с обсуждением вопроса. Переговоры прошли в рамках Межотраслевого экспертного совета в эту среду. По словам исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Procter & Gamble, Danone, PepsiCo, Heineken и пр.) Алексея Поповичева, предлагалось установить минимальный уровень исполнения заказа в 95%, а штрафов — в 15% от суммы недопоставки по обычным контрактам и 30% — для промо. Был также пункт об обязательности включения штрафов в договоры поставки, против чего выступили некоторые поставщики, говорит источник “Ъ” и подтверждает господин Поповичев.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту» и др.) Сергей Беляков говорит, что сети не способны отказаться от работы с некоторыми особенно крупными поставщиками, а те, пользуясь своим положением, могут позволить не включать штрафы в договоры. Ритейл согласился ограничить размер санкций и минимальный уровень исполнения заказа, но считает, что за нарушение условий договора ответственность должна быть установлена, и это справедливо для обеих сторон, указывает он. При этом, продолжает господин Беляков, предлагалось оставить возможность не применять штрафы в каждом конкретном случае, если стороны договорятся. Производители хотят ограничить, по их словам, дискриминационное положение ритейла, но к самим себе такой подход не соблюдают, отмечает он.

Штрафы — крайняя мера воздействия на поставщика, возражает Алексей Поповичев: «Когда заключается договор поставки, стороны нацелены на его наилучшее исполнение, и логично рассматривать их как добросовестных партнеров». При этом, отмечает он, о практике применения санкций к сетям сегодня не слышно, потому обязательное включение штрафов в договор — ухудшение условий прежде всего для поставщиков. Обсуждение же штрафов по каждой поставке создает неопределенность, указывает господин Поповичев. Но Сергей Беляков считает, что опционные условия поставки не работают и грозят злоупотреблениями с обеих сторон. По словам источника “Ъ” в пищевой компании, для ряда крупных производителей штрафы действительно не проблема. Но давать такой рычаг воздействия сетям — всегда риск, потому что те могут попытаться найти основание для санкций, поясняет он. Другое дело — небольшие и средние поставщики, которые регулярно получают штрафы, указывает собеседник “Ъ”.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков ранее предлагал АКОРТ записать минимальный уровень выполнения заказа в 95%, а штрафов — не более 15% от суммы недопоставки в договора на 2020 год. По его мнению, это в том числе сделает экономику работы поставщиков с сетями более предсказуемой и стабилизирует их доход (см. “Ъ” от 9 октября). В среду господин Востриков не ответил на звонок “Ъ”. Как предупреждает собеседник “Ъ” в пищевой компании, в целом любая попытка унифицировать договоры между ритейлом и поставщиками — шаг в сторону госрегулирования этих отношений.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин подчеркивает, что размер штрафов и исполнения заказа — второстепенный вопрос до тех пор, пока нет реальной зеркальной ответственности за нарушения для ритейла. По его словам, даже при формальной возможности выставить сети штраф, к примеру, за несвоевременную оплату товара такая попытка для небольшого или среднего поставщика окончится лишением полки. Пока, указывает господин Небольсин, решить эту проблему участники рынка самостоятельно не могут. АКОРТ будет пытаться согласовать вопрос в рамках саморегулирования, говорит Сергей Беляков. В X5 заявили, что также активно работают над тем, чтобы договоренности с поставщиками по наиболее актуальным вопросам были достигнуты.

Анатолий Костырев