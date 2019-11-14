Вице-премьер может приехать в Пермь в пятницу

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию краевой столицы Виталий Мутко может приехать в Пермь 15 ноября. Сейчас идет активная подготовка визита. В краевом правительстве эти сведения не комментируют.

Напомним, ранее однодневный визит чиновника изначально планировался на 18 октября. Однако он был перенесен – в его графике на этот день оказалось мероприятие с руководством страны.

В Перми Виталий Мутко должен провести заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию города. Предполагается, что на заседании будет утвержден план культурных мероприятий к юбилею.