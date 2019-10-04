Не взлетим, так попразднуем

В конце октября федеральный вице-премьер Виталий Мутко проведет в Перми заседание оргкомитета по подготовке 300-летия краевой столицы. Как говорят источники, будет утвержден план культурных мероприятий. Также краевые власти хотят показать господину Мутко объекты инфраструктуры, требующие федерального финансирования. Эксперты надеются, что визит вице-премьера ускорит подготовку Перми к 300-летию, так как сейчас город заметно отстает от готовности соседнего Екатеринбурга к такому же юбилею.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в конце октября Пермь посетит федеральный вице-премьер и руководитель оргкомитета по подготовке к 300-летию краевой столицы Виталий Мутко. Предварительно, одно­дневный визит запланирован на 18 октября.

По данным источников, Виталий Мутко посетит объекты общественной инфраструктуры, на которые краевые власти планируют привлечь федеральное финансирование в рамках подготовки к 300-летию. Так, вице-премьер осмотрит международный аэропорт Пермь, где требуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, посетит Балатовский парк (ему будет представлен проект реконструкции), вокзал Пермь II, городскую набережную, завод Шпагина, площадку под строительство нового здания пермской оперы в Разгуляе и Площадь Восстания в Мотовилихе. Также, по словам осведомленных собеседников, Виталий Мутко проведет заседание орг­комитета по подготовке к 300-летию. Предполагается, что на мероприятии будет утвержден план культурных мероприятий к юбилею. План содержит только событийную составляющую празднования, расходов на крупные городские инфраструктурные объекты он не предусматривает. Предполагается, что эти средства будут заложены в рамках федеральных инвестиционных программ.

Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми в 2023 году был утвержден в ноябре премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Председателем назначен Виталий Мутко, его заместителем губернатор Пермского края Максим Решетников. Среди других членов оргкомитета: глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих, спикер Пермской гордумы Юрий Уткин, замминистра спорта Марина Томилова, замминистра экономического развития Вадим Живулин, замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, профильный краевой вице-премьер Антон Клепиков, региональный министр культуры Вячеслав Торчинский, экс-руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.

На краевом уровне была создана рабочая группа для оперативного управления проектами, связанными с юбилеем, во главе с господином Клепиковым. Также для сопровождения проектов, требующих федерального финансирования, организован офис «Пермь-300». Руководит этой структурой депутат краевого парламента Илья Шулькин.

Напомним, окончательный объем финансирования юбилея пока неизвестен. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн руб. Ранее городские власти заявляли, что запланированные расходы на подготовку юбилея в 2019–2023 годах составляют около 12,9 млрд руб., из них 2,6 млрд в 2019–2021 годах готовы выделить краевые власти.

Для сравнения, план мероприятий по празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году предусматривает более 150 различных проектов, построек и событий на общую сумму 247,9 млрд руб. Из федерального бюджета на эти цели запланировано 87,8 млрд руб., объем средств из бюджета Свердловской области — 46,2 млрд, городского бюджета — 19,7 млрд. Еще 94,2 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

Экс-глава Ленинского района Перми и один из учредителей фонда «Пермь-300» Иван Воронов отмечает, что «сейчас город капитально отстает от Екатеринбурга как по объектам, там и по объемам финансирования». «Надеюсь, визит федерального вице-премьера ускорит процесс подготовки, задаст какую-то планку»,— добавил господин Воронов. Он предполагает, что после заседания оргкомитета станут понятны объемы финансирования из бюджетов всех уровней, а также объем средств из внебюджетных источников. «Времени на подготовку остается совсем немного»,— отметил эксперт.

Вячеслав Суханов, Константин Кадочников