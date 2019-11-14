Бизнес-мусор уходит от платежей

Население фактически оплачивает услугу вывоза мусора для юридических лиц — к такому выводу пришли депутаты и чиновники на заседании комитетов в Госдуме. Они рекомендовали ввести административную ответственность компаний за уклонение от заключения договоров с региональным оператором. В госкомпании «Российский экологический оператор» заявляют, что такие поправки уже разработаны. Также депутаты настаивают на необходимости перехода к оплате за вывоз мусора исходя из его фактического объема, создании экономических стимулов для компаний осуществлять раздельный сбор отходов и просят разобраться с платежками граждан.

Несмотря на преференции, вводимые для региональных операторов и населения, среди которых льготные тарифы, исключение платы за негативное воздействие из структуры тарифа и освобождение «мусорных» компаний от НДС, в регионах существуют большие проблемы с отходами. Об этом в среду на заседании трех комитетов в Госдуме заявил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так, мусорные компании не могут получить доступ к реальной базе данных жильцов, а многие регоператоры находятся на грани банкротства.

Ранее исполнительный директор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО; курирует «мусорную» реформу) Алексей Макрушин заявлял, что более 20 компаний находятся в трудном финансовом положении. Ярким примером этой проблемы стала ситуация в Бийске: в понедельник власти ввели в городе ЧС из-за мусорного коллапса. Он, по словам регионального оператора, связан с судебными тяжбами с мусорным полигоном, который сократил вдвое норму мусоровозов в сутки из-за долгов компании в размере 7,8 млн руб.

Напомним, с 1 января большинство российских регионов перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появились несанкционированные свалки, а тарифы на вывоз отходов выросли.

Накануне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в 16 регионах существует риск того, что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) может быть прекращен. Среди них, в частности, Дагестан, Ингушетия, Вологодская область, Алтайский край, Челябинская, Новосибирская, Новгородская и Томская области.

Кроме того, по словам депутата Бурматова, с 2020 года региональные чиновники в некоторых субъектах собираются в интересах «мусорной» компании «манипулировать и серьезно наращивать» норматив накопления, чтобы у региональных операторов появились дополнительные деньги: «Это, безусловно, приведет к росту платежей и проблемам. Мы специально запросили платежки во всех регионах, чтобы сравнить с ценами, которые будут выставлены в феврале». Отметим, что проблема с нормативами накопления отходов уже существует, это неоднократно признавали чиновники и депутаты. Ранее “Ъ” сообщал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру разобраться с тем, что нормативы в регионах различаются в сотни раз, что отрицательно сказывается на стоимости товаров и услуг для потребителей.

Первый замглавы Минприроды Денис Храмов, в свою очередь, заверил, что в течение первого квартала 2020 года нормативы могут быть скорректированы: «Учитывая, что норматив накопления ТКО — это необходимый компонент размера оплаты за тариф, мы не разделяем мнения, что после уточнения норматива платежки полезут вверх. Мы все-таки исходим из того, что сначала нормативы были установлены в ряде случаев завышенными, и после анализа того, как эти нормативы формируются, мы в конце года будем надеяться, что региональные операторы придут к наиболее эффективным показателям, которые могут быть меньше».

Отметим, сейчас стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей региона.

Из ситуации с завышенными нормативами накопления существует выход, заметил Владимир Бурматов,— переход на оплату по факту: «Сколько намусорил, столько оплати».





Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что такой способ оплаты важно внедрять обязательно в ближайшее время, также необходимо установить дифференцированный подход к определению нормативов накопления ТКО. Ранее отказаться от нормативов и перейти на оплату услуг по вывозу мусора исходя из его фактического объема предлагал премьер Дмитрий Медведев. Минприроды даже разрабатывало такой документ, однако в конце октября в РЭО заявили, что переход на новый механизм оплаты пока что затруднительно реализовать.

Помимо этих проблем в Госдуме обратили внимание на отсутствие экономической мотивации региональных операторов в раздельном сборе отходов: сейчас если компания собирает отдельно фракции, а затем их продает предприятию для дальнейшей утилизации, то эти средства исключаются из тарифа.

Впрочем, самые большие трудности возникают с собираемостью платежей не с населения, а с юридических лиц за вывоз мусора.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявлял в интервью РБК, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20% до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.

Первый зампред комитета по жилищной политике Сергей Пахомов вместе с главой экологического комитета предложил ввести административную ответственность для юридических лиц, уклоняющихся от заключения договора на эту услугу. Сейчас нередки случаи, когда компании сваливают мусор в баки, которые относятся к жилым домам. «За юридических практически платит население»,— согласился Денис Буцаев, отметив, что эти поправки уже разработаны совместно с Минприроды.

Анна Васильева