Кубанская компания проиграла землю международному аэропорту

Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону АО «Международный аэропорт ”Краснодар“» в его иске к ЗАО «Плодовод». Общество требовало изъять земельные участки сельхозназначения у х. Ленина под строительство нового аэропорта. Общая площадь земли, изымаемой под эти нужды у «Плодовода» составила 750 тыс. кв. метров. «Аэропорт» предложил сельскохозяйственному предприятию 74 млн руб. в качестве компенсации.

Требование об определении размера компенсации по решению суда выделено в отдельное производство.

Ранее ”Ъ-Кубань“ сообщал, что собственники земельных участков, которые планируется изъять для государственных нужд в соответствии с проектом строительства аэропорта Пашковский, направили обращение президенту РФ. Они сочли неприемлемым размер компенсаций за изъятое имущество и готовы защищать свои интересы, в том числе в судах. Планируемая сумма выплат составляет 370 тыс. руб. за один га, однако владельцы участков настаивают на сумме 4 млн за гектар, ссылаясь на оценку независимой экспертизы.

Строительство мультимодального транспортного хаба — совместный проект администраций Краснодарского края и Краснодара, федеральных властей и частных инвесторов. Территория, предназначенная для строительства, определена правительством России.

Андрей Ульченко