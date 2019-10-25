Аэропорт спустили на землю

Собственники земельных участков, которые планируется изъять для государственных нужд в соответствии с проектом строительства аэропорта Пашковский, направили обращение президенту РФ. Они сочли неприемлемым размер компенсаций за изъятое имущество и готовы защищать свои интересы, в том числе в судах. Планируемая сумма выплат составляет 370 тыс. руб. за один га, однако владельцы участков настаивают на сумме 4 млн за гектар, ссылаясь на оценку независимой экспертизы. Пресс-служба аэропорта сообщила, что действия по осуществлению выкупа данной территории осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством, а «небольшая группа лиц пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах». Эксперты считают стоимость в 4 млн руб. за гектар завышенной.



Пайщики земли, которая краснодарскому аэропорту Пашковский нужна для строительства транспортного хаба, обратились в приемную президента РФ с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг изъятия участков. Общая площадь земель составляет 340 га. Эта территория находится недалеко от аэропорта в черте Краснодара. Пайщики недовольны размером компенсаций, они организовали группу активистов и намерены бороться за свои права. По их словам, при изъятии земель для государственных нужд им предложили 370 тыс. руб. за один гектар, при этом они настаивают, что независимые эксперты в качестве реальной стоимости называют сумму 4 млн руб. за один гектар. «Нам прислали уведомления от АО "Международный аэропорт «Краснодар»", в которых сказано, что землю нашу изымают для государственных нужд. Мы все понимаем, однако нас не устраивает цена. У нас землю хотят забрать за шапку сухарей. Как это государство о нас заботится: сначала дали — теперь забрали. Мы будем судиться»,— сказал один из пайщиков Александр Перерва. Пайщики называют планируемое изъятие «рейдерским захватом».

В аэропорту Краснодара заявили, что строительство мультимодального транспортного хаба — это совместный проект администраций Краснодарского края и Краснодара, федеральных властей и частных инвесторов. Территория, предназначенная для строительства, определена правительством России. «Действия по осуществлению выкупа данной территории осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством. Все собственники ознакомлены с условиями выкупа земельных участков, часть из них согласилась с предложением и получила выкупную цену»,— сказали в пресс-службе аэропорта Пашковский, добавив, что другую часть собственников предложенная цена не устроила. «Небольшая группа лиц пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах. Они препятствуют изъятию земли и требуют от участников процесса дополнительные деньги, фактически обвиняя государство в рейдерском захвате земель, срывая краевые и федеральные программы по развитию региональных аэропортов и развитию транспортной инфраструктуры города»,— заявили в пресс-службе аэропорта.

В краевом Росимуществе пояснили, что земля изымается с разрешения федерального ведомства, а приказ об изъятии земель подписывает руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. Землю аэропорты выкупают за свой счет.

Гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько считает, что цена в 4 млн руб. за один гектар все же является завышенной. «В той части города земля может стоить до двух млн руб., и только при определенных условиях. Во-первых, на текущий момент ее целевое назначение — сельскохозяйственное. Во-вторых, рядом нет дорог, строить ничего нельзя и так далее»,— сказал господин Володько.

По его словам, расчет рыночной стоимости земельного участка производится оценщиком, который учитывает уровень спроса на участки в этом районе, стоимость возведенных на участке сооружений и наличие коммуникаций или их отсутствие, ценность участка с точки зрения условий для обработки земли и т. п. «Нет спроса на такой объем, продать такое количество земли непросто»,— добавляет эксперт.

Юрист Александр Москаленко говорит, что пайщики могут судиться с аэропортом, однако перспективы дела достаточно туманны. «Суд назначит экспертизу, которая и определит стоимость земли. Однако не факт, что она будет выше предлагаемой»,— сказал юрист.

Юрист Руслан Шеметов отмечает, что в России в процессе между гражданином и государством обычно выигрывает государство.

Елена Рыжкова