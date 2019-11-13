Олег Кожемяко возглавил приморское отделение «Единой России»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на конференции регионального отделения «Единой России» был избран его секретарем. В ходе тайного голосования глава региона получил в свою поддержку 191 голос, его единственный конкурент — депутат законодательного собрания Приморья Александр Щербаков — три, еще четыре бюллетеня признаны недействительными. Перед началом голосования господин Щербаков дал понять, что является техническим кандидатом, и сообщил делегатам, что намерен поддержать Олега Кожемяко.

Чем известен Олег Кожемяко Читать далее

Возглавлявшая ранее региональное отделение «Единой России» сенатор Людмила Талабаева в октябре ушла в отставку. Она объяснила свое решение состоянием здоровья и занятостью по основному месту работы — в Совете федерации.

В октябре руководством «Единой России» согласованы на руководящие партийные должности в своих регионах сразу 13 глав субъектов РФ, в том числе и Приморья.

На повторных выборах губернатора Приморья в декабре 2018 года Олег Кожемяко баллотировался как самовыдвиженец.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «Олег Кожемяко готов ответить за все».

Алексей Чернышев, Владивосток