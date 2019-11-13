13 ноября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В «Артеке» умер второй ребенок за месяц

Управление СКР по Крыму возбудило дело по факту смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в международном детском центре «Артек». Девочка приехала на отдых в «Артек» из Махачкалы.

«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой»,— сказано в сообщении крымского управления СКР. На месте происшествия работают следовали и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя ведомства Владимиром Терентьевым.

Напомним, 12 октября умер отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной смерти подростка стала пневмония.

Вадим Никифоров, Симферополь


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя