По факту смерти ребенка в «Артеке» возбуждено уголовное дело

Отдыхавший в международном детском центре «Артек» 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга умер в ялтинской городской больнице №1. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Об это сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму. Дело возбуждено по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием предварительно установлено, что днем 11 октября мальчик был доставлен из «Артека» в ялтинскую горбольницу с предварительным диагнозом «пневмония». Через несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался. «В ходе следствия будут изучены условия содержания несовершеннолетнего в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР по Крыму.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить качество оказания медицинской помощи «Артеке», заявили в пресс-службе минздрава. Ситуация также находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой.

Источник «Интерфакса» сообщил, что когда погибший ребенок поступил в больницу, его состояние не вызывало опасений. « В первые часы в больнице он связывался с мамой... А вот что же произошло после и что конкретно стало причиной смерти, вызывает сейчас большие вопросы»,— сообщил источник агентства.

Вадим Никифоров, Симферополь