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Бывший главный судебный пристав Прикамья останется в СИЗО до 13 декабря

Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову, сообщает Вusiness class. Согласно решению суда от 7 ноября 2019 года, господин Кожевников пробудет в СИЗО до 13 декабря.

Напомним, Игорь Кожевников был задержан в июле этого года, ему было предъявлено обвинение в получении двух взяток на сумму около 1,15 млн руб.

Позже в отношении него возбудили еще семь дел, касающихся взяточничества. Своей вины обвиняемый не признает и считает, что его оговорили подчиненные.

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