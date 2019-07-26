И взять, и сдать

Дзержинский районный суд отправил до 13 сентября в СИЗО руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он обвиняется в получении в общей сложности 1,15 млн руб. взяток вместе с экс-подчиненной Александрой Мардановой за реализацию исполнительных производств, с помощью которых бизнесмены обналичивали денежные средства. В ходе процесса выяснилось, что господина Кожевникова изобличили его бывшие подчиненные Анастасия Марданова и Юлия Пенькевич. Сам Игорь Кожевников вины не признает и настаивает на том, что его оговорили.



Еще до начала судебного заседания источники “Ъ-Прикамье” предполагали, что надолго оно не затянется, а шансы, что обвиняемый не отправится в СИЗО, оценивали как мизерные. Ходатайство об избрании Игорю Кожевникову меры пресечения в виде заключения под стражу суду излагал следователь третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Чушников. Он отметил, что господин Кожевников не проживает по месту регистрации, обвиняется в двух особо тяжких преступлениях; находясь на свободе, может оказать давление на других фигурантов дела, основная часть которых являются его подчиненными, а также скрыться от следствия и суда. Следователь рассказал также, что другая обвиняемая по делу, Александра Марданова, заявила об угрозах от главного судебного пристава. «Избрание меры пресечения в виде залога и домашнего ареста нецелесообразно,— считает господин Чушников.— Об обладании денежными средствами для залога обвиняемый не сообщал, а домашний арест не обеспечит невозможность общения с другими лицами, проходящими по делу».

Из оглашенных судом материалов дела стало понятно, что показания в отношении Игоря Кожевникова дали бывшие сотрудницы ФССП Юлия Пенькевич и Анастасия Марданова. Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, вместе с адвокатом Ильвиром Ахтямиевым и другими лицами они проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, им инкриминируется еще и превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. Александра Марданова, отправленная в СИЗО в начале июля, написала явку с повинной, в которой сообщила, что лично передавала деньги господину Кожевникову. Позже она подтвердила показания и на очных ставках с экс-начальником. О его причастности к совершению преступлений на допросах указала также и госпожа Пенькевич.

В свою очередь адвокат Ильвир Ахтямиев рассказал следователям, что передавал деньги госпоже Мардановой. За это она должна была возбуждать исполнительные производства по подложным судебным актам, в рамках которых со счетов юрлиц для различных целей списывались деньги. Поддельные печати судов были изъяты при обысках. По данным “Ъ-Прикамье”, господина Ахтямиева следствие считает взяткодателем, который, возможно, причастен к обналичиванию денежных средств. В материалах расследования фигурируют фирмы ООО «Люксор» и ООО «Торговый дом „Уральский кабель“». Как говорят собеседники “Ъ-Прикамье”, в деле могут появиться новые эпизоды, а объем прошедших через исполнительные производства средств может составить несколько сот миллионов рублей. По одной из версий, эта схема могла работать еще до назначения Игоря Кожевникова руководителем УФССП по Пермскому краю, с 2011 года.

Сам господин Кожевников заявил, что не признает вину. «Никакое давление на следствие я не оказывал, а всячески помогал расследованию,— заявил он.— Никаких угроз не было. С Пенькевич я практически не знаком, а Ахтямиева не знаю вообще. Обвинение основывается на показаниях лиц, которые ранее работали в ФССП и считают себя обиженными». По словам господина Кожевникова, он не пытался скрыться и не собирается делать этого: «Мне и раньше предлагали нанять адвоката, но я этого не делал. Он появился только через полтора часа после моего задержания». Игорь Кожевников отметил, что живет в съемной квартире с женой и сыном. «Во-первых, скрываться неразумно. Во-вторых, у меня семья. В-третьих, с нынешними техническими средствами это и невозможно»,— считает обвиняемый.

Защитник господина Кожевникова Елена Буберман предложила суду избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. «Согласно УПК, при избрании меры пресечения учитывается не только информация о тяжести преступления, но и данные о его личности»,— отметила адвокат. По ее словам, Игорь Кожевников положительно характеризуется по месту жительства, а его долгая работа на госслужбе свидетельствует о его компетентности и порядочности. Кроме того, следствие не представило объективных данных, что тот может скрыться. Тем не менее суд решил избрать Игорю Кожевникову меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября 2019 года, на этот срок продлено предварительное следствие.

Сейчас обязанности начальника УФССП исполняет Эдуард Петерс. Как утверждают источники, вскоре будет сообщено об отстранении Игоря Кожевникова от должности. Возможно, приказ об этом выпустят «задним числом», до его задержания. «Но Кожевников был задержан в 12 часов 56 минут по местному времени, а руководство ФССП было уведомлено только около 17 часов»,— говорит собеседник “Ъ-Прикамье”. Он отмечает, что в деле есть не только показания его бывших подчиненных, но и «объективные доказательства».

Дмитрий Астахов