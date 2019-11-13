Щелковское шоссе не то расширят, не то углубят Решение о модернизации потребовало еще 346 млн руб. и отсрочки до 2021 года

Проект дублера одной из самых перегруженных подмосковных дорог — Щелковского шоссе — снова откладывается. Росавтодор проводит конкурс по выбору компании, которая за 346 млн руб. изучит все варианты решения проблемы пробок и представит расчет затрат. Не исключено, что дублер вообще не появится — дело ограничится расширением существующего шоссе. Возможен и вариант прохождения дублера через нацпарк «Лосиный остров», границы которого передвинуть премьер Дмитрий Медведев поручил еще весной. Решение будет принято не ранее середины 2021 года. Власти Подмосковья настаивают на ускорении процесса.

ФКУ «Центравтомагистраль» (структура Росавтодора, отвечает за большинство федеральных дорог ЦФО) проводит тендер по выбору компании, которая займется «обоснованием инвестиций» по реконструкции существующей трассы А103 (Щелковское шоссе) или строительству дублера. Начальная цена контракта — 346 млн руб., заявки от участников тендера «Центравтомагистраль» начнет рассматривать 14 ноября. Проектировщик, с которым заключат контракт, обязан предоставить не менее трех сценариев, пояснили “Ъ” в ФКУ «Центравтомагистраль». Завершение процедур планируется в середине 2021 года. Выбранный вариант должен быть спроектирован: для разработки проекта проведут отдельный тендер. «В настоящее время говорить о маршруте прохождения автодороги преждевременно,— отметили в Росавтодоре.— Процедура только началась, варианты проекта будут проходить разработку и согласование всех заинтересованных органов».

Вопрос о расширении Щелковского шоссе обсуждается с 2013 года. Тогда Росавтодор предложил построить дублер через лес, входящий в состав нацпарка «Лосиный остров». Поскольку на территории ООПТ строить нельзя, решили сдвинуть границы нацпарка. Проект долго не согласовывался Минприроды, несмотря на готовность подмосковных властей компенсировать своими лесами потери нацпарка (вместо отчуждаемых 140 га Московская область готова отдать 1,8 тыс. га региональных лесов). В марте 2019 года премьер Дмитрий Медведев после встречи с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым поручил Минюсту и Минприроды к апрелю проработать вопрос об изменении границ нацпарка. Проект постановления правительства РФ был подготовлен (предусматривалось исключение из состава нацпарка 140 га лесов), опубликован на regulation.gov.ru, но так и не принят. В Минприроды и Минюсте пришли к выводу, что подвинуть границы невозможно без изменения законодательства. За время, прошедшее с момента поручения премьера, по информации “Ъ”, вопрос несколько раз выносился на совещание в правительстве. В пресс-службе Минприроды “Ъ” подтвердили, что последнее совещание прошло 1 ноября. Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует в том числе вопросы транспортного строительства) заявил “Ъ”: «Идет ведомственная проработка проекта, на уровне вице-премьера вопрос еще не обсуждался».

Любопытно, что еще в 2013–2014 годах представители Росавтодора заявляли о разработанных пяти сценариях, включая реконструкцию шоссе и дублеры. Называлась даже оценочная стоимость выбранного варианта — 37–45 млрд руб. Но, как пояснили “Ъ” в «Центравтомагистрали», ни один из проектов процедуру обоснования инвестиций еще не проходил. «В случае если потребуется необходимость прохождения трассы в границах нацпарка "Лосиный остров", будут учитываться требования законов "Об охране окружающей среды" и "Об особо охраняемых природных территориях" и т. д.»,— отметили в Росавтодоре.

Власти Московской области, судя по всему, пытаются форсировать принятие решения. Региональная общественная палата (ОП) 6–8 ноября провела в Балашихе, Богородском, Звездном городке, Ивантеевке, Лосино-Петровском, Фрязино, Черноголовке и Щелково общественные слушания о «необходимости строительства дублера и вариантах предварительной трассировки». «Были озвучены различные мнения, но абсолютное большинство участников обсуждений высказались в поддержку строительства дублера»,— сообщили в подмосковной ОП. 14 ноября на комиссии палаты по ЖКХ, строительству и транспорту будет утвержден протокол слушаний. В Росавтодоре вчера пообещали «принять во внимание» предложения граждан.

В подмосковном минтрансе “Ъ” заявили, что поддерживают «скорейшее решение вопроса». «В правительство Московской области поступает много обращений от жителей о транспортной ситуации на Щелковском шоссе,— заявили в ведомстве.— Правительство готово оказывать необходимое содействие в реализации этого проекта». Строительство дублера — единственный вариант «ликвидировать транспортный коллапс на этом направлении», а расширение существующей дороги потребует «выкупа сотен участков», говорит член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков. Процесс этот, говорит он, рискует растянуться на много лет, а на время строительства движение по шоссе будет еще парализовано.

Если чиновники подтвердят невозможность решения проблемы без строительства дублера, существуют два варианта с наименьшим вредом для экосистемы, пояснил “Ъ” эксперт ОНФ Антон Хлынов. «Первый — в обход "Лосиного острова" и части застроенной территории к югу от Щелковского шоссе через Горенский лесопарк,— поясняет эколог.— В этом случае экологический ущерб будет менее значительный, чем в случае с "Лосиным островом"». Также, по его словам, можно проложить тоннель через нацпарк: «Это будет гораздо более щадящий вариант, но его не выбирают, потому что он приведет к удорожанию проекта».

Отметим, петицию на портале Change.org против изменения границ нацпарка «Лосиный остров» под строительство дублера Щелковского шоссе подписали более 200 тыс. человек. В пресс-службе Минприроды заявили “Ъ”, что «предлагали рассмотреть альтернативные варианты», но «никаких проектов по строительству и расширению на согласование пока не поступало».

Иван Буранов, Анна Васильева