Instagram запустил редактор видео наподобие TikTok

Социальная сеть Instagram выпустила редактор видео под названием Reels, который позволяет создавать 15-секундные видеоролики. Как сообщает Techcrunch, в редакторе можно настраивать скорость, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео, наподобие функции «Duet» в TikTok, а также накладывать различные эффекты.

Приложение в настоящий момент доступно только в Бразилии под названием Cenas. Публиковать созданные видео можно будет в Stories, специальном публичном разделе Top Reels или отправлять в Direct.

Новый редактор сильно напоминает версию от TikTok, что вполне объяснимо, так как Instagram уже давно пытается отвоевать аудиторию у набирающего популярность китайского приложения. В 2016 году Instagram позаимствовал у TikTok саму функцию Stories. Интересно, что владелец Instagram Facebook в ноябре уже запустил подобный редактор видео под названием Lasso.

По словам представителя Instagram Робби Стейна, выбор Бразилии для тестового запуска приложения обусловлен большой базой пользователей Instagram и меньшей популярностью TikTok: «сначала мы пытаемся понять, сможем ли мы привлечь людей в редактор в странах, где TikTok еще не выстрелил». Instagram уже использовал подобную стратегию, когда запускал Stories, и она себя оправдала.

Евгений Федуненко