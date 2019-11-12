Мэрия Уфы утвердила вызывавший споры проект ПСК-6 по застройке квартала в Черниковке

Администрация Уфы утвердила компании «Строительное управление №1 ПСК-6» депутата горсовета Андрея Носкова проекты планировки и межевания квартала в микрорайоне Черниковка, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой. Летом городской совет лишь со второго раза согласился вынести проект на общественные слушания: на территории площадью 14 га планируется построить ЖК «Квартал мира», состоящий из многоэтажных домов, при этом в проекте планировки не была предусмотрена реконструкция единственной в этом квартале школы №61, которая и так переполнена.

Против вынесения проекта на общественные слушания выступала вице-мэр по социальным вопросам Алина Сулейманова, после чего господин Носков пообещал подать на чиновницу в суд. Спустя 10 дней депутаты повторно, на внеочередном заседании, проходившем без участия прессы, провели голосование по проекту и поддержали его. Впрочем, как следует из утвержденного мэрией проекта планировки квартала, в него все-таки вносились изменения и предусмотрено увеличение территории школы с 10,7 тыс. до 15,3 тыс. кв. м.

Структура ПСК-6 планирует построить в квартале, где находилось пять аварийных жилых дома площадью 2 тыс. кв. м, восемь домов высотой 11-27 этажей, общей жилой площадью 69 тыс. кв. м.

«Кварталу мира» объявили войну У девелоперской группы ПСК-6, принадлежащей депутату горсовета Андрею Носкову и его деловому партнеру, депутату Курултая Олегу Филиппову, сорвалось продвижение проекта застройки квартала в микрорайоне Черниковка. Вчера в горсовете не набралось нужного количества голосов, чтобы проект вынесли на общественное обсуждение. Читать далее

Влада Шипилова