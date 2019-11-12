Заступившие в последний караул

“Ъ” поговорил со знакомыми и родственниками восьмерых военнослужащих, убитых в воинской части в Забайкалье. Большинство собеседников “Ъ” считают, что погибшие не могли участвовать в издевательствах, а некоторые из них в ближайшие дни должны были вернуться домой.

25 октября в воинской части №54160 в поселке Горный Читинского района (Забайкалье) рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по сослуживцам. От выстрелов погибли восемь военнослужащих: Владимир Евсеев, Егор Богомолов, Роман Ковалев, Анатолий Куропов, Данил Пьянков, Андрей Покотило, Артем Никишин и Алексей Андреев. Евгений Графов и Владислав Шпак были ранены и находятся в больнице. Рамиль Шамсутдинов утверждал, что совершил преступление из-за дедовщины и «угроз изнасилования». Ему грозит пожизненный срок по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Первым из жертв Рамиля Шамсутдинова 29 октября похоронили 29-летнего сержанта Романа Ковалева. Он был контрактником, в части работал помощником начальника подразделения немедленного реагирования. На похороны в его родной деревне Кука под Читой собрались все жители, военный оркестр и почетный караул. «Роман был старшим из двоих братьев в семье, у него остались жена и трехлетняя дочь. В семье горе страшное. Роман собирался продолжать карьеру военного, у него был заключен уже третий контракт»,— рассказала “Ъ” глава сельского поселения Наталья Рубцова.

Срочнику Егору Богомолову из села Хабарное Оренбургской области оставалось служить меньше месяца, у него уже был обратный билет. Егор был единственным ребенком у матери. Занимался хоккеем, окончил местный политехнический колледж, после демобилизации собирался по контракту устроиться пограничником в родном регионе. Мать сослуживца Егора, Татьяна Гришина, написала в соцсети, что в части «не было поборов и дедовщины»: «Мой сын вместе с Егором призывался и служил, и я ни в коем случае не буду защищать убийцу».

Анатолий Куропов родился в поселке Красноряжский (Алтайский край) с населением около полусотни человек, он был третьим ребенком из пятерых. Учеба в новосибирском колледже дала ему отсрочку от армии, и осенью 2018 года Анатолий призвался не со своими ровесниками. «Хороший парень, работящий, скромный, порядочный, замечаний к нему не было»,— рассказал “Ъ” заместитель главы Крутихинского района и председатель местной призывной комиссии Валерий Коминар. Со слов родителей солдата ему известно, что Анатолий часто звонил домой и «ни о каких чрезвычайных ситуациях по дисциплине не сообщал». По словам Валерия Коминара, в поселке Подборный, куда за время его службы успела переехать семья Куроповых, со дня на день ждали демобилизации Анатолия: «Ехать ему больше некуда было, думаю, что здесь он и остался бы». На прощание с солдатом-срочником в поселковую школу пришли больше 100 человек — родные, учителя, местные жители. «На кладбище был траурный митинг, я выступил, попросил прощения от имени нашей власти за произошедшее,— рассказал председатель призывной комиссии.— Подонки бывают везде, и такой оказался в части, где служил Анатолий». Господин Коминар добавил, что администрация района помогла родным организовать похороны. Небольшую сумму родителям солдата передал владелец животноводческой фермы, где они работают, деньги собрали и офицеры части. Похоронили Анатолия рядом с сестрой, скончавшейся недавно от тяжелой болезни.

Проститься с 29-летним старшим лейтенантом Данилом Пьянковым в его родном Воткинске (Удмуртия) пришли сослуживцы. По словам друга детства, Данил с юных лет мечтал стать военным, учился в кадетском корпусе в Удмуртии, в Нахимовском военно-морском училище и в Военно-морском инженерном институте в Санкт-Петербурге, но по распределению отправился в Читу. На родину в Воткинск в последний раз он приезжал два года назад, когда умер его отец. Тогда же Данил женился. «Парень адекватный, веселый. Пошутить мы все любим, но чтобы издеваться над кем-то, как пишут,— за ним такого не было,— говорит друг погибшего.— Я сам не так давно вернулся из армии. Понятно, что там и упражнения заставляют делать, и к чаю покупать, но чтобы довести до убийства — в такое не верю». Соседка Данила Пьянкова по дому в Воткинске говорит, что он был кормильцем в многодетной семье, в которой кроме него было шестеро детей. Худрук военно-морского хора курсантов Нахимовского училища Юрий Ремизов рассказал “Ъ”, что помнит Данила Пьянкова «доброжелательным, но немного застенчивым и закрытым». Знакомый Данила Пьянкова Ильдар Фаттахов описывает его как человека богобоязненного: «Мы познакомились с ним в церкви в Петербурге. За десять лет многое могло случиться, характер же кардинально меняется. Он был христианин, и семья у него такая же, вряд ли он мог издеваться над кем-то».

В то же время двое других знакомых Данила Пьянкова рассказали, что тот «был не особо приятен в общении», а служба в армии «могла негативно на него повлиять, что не исключает его причастности к дедовщине».

30-летнего командира дежурной смены капитана Владимира Евсеева похоронили 31 октября в Грайвороне (Белгородская область). Туда же после его гибели уехала вдова Анна Евсеева с трехлетней дочерью. Владимир Евсеев учился в 155-й грайворонской школе при Минобороны, в 2012 году закончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. Как рассказала “Ъ” Анна Евсеева, за неделю до трагедии они вернулись в служебную квартиру после двухмесячного отпуска и в воинской части «все было мирно». «Мой муж был справедливый, уравновешенный и не мог участвовать в том, что пишут разные СМИ, а что пишут, считаю неправдой,— рассказала Анна Евсеева “Ъ”.— Фамилии Шамсутдинов я никогда до того дня не слышала, мой муж лично с ним знаком не был, Вова вообще не работал с личным составом». «Я считаю, что люди, которые подписывают петицию за освобождение Шамсутдинова, не вполне осознают трагичность произошедшего».

Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал “Ъ”, что погибший не был конфликтным человеком, «мог найти общий язык с любым». «По долгу службы в Чите он не был ротным или взводным и с личным составом мог сталкиваться только при смене караула,— объяснил собеседник “Ъ”.— Вряд ли он что-то знал о ситуации в роте и, похоже, просто попал под раздачу». По словам военнослужащего, «дыма без огня не бывает, но заявления об угрозах сексуального насилия — дикость, до такого никто из офицеров не будет опускаться». «В процессе смены караула часовой отстегивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передергивает затвор — на все это достаточно двух секунд,— восстанавливает события военный.— Володя, наверное, даже не успел понять, что происходит».

20-летнему рядовому Андрею Покотило до увольнения в запас оставалось чуть больше двух недель. Он родился в поселке Раздолье Кемеровской области, перед армией окончил техникум.

21-летний рядовой, оператор по техническим средствам охраны Артем Никишин был призван из поселка Кулунда Алтайского края. До окончания службы ему оставался один день. В последний путь в селе Кулунда рядового проводили односельчане, друзья и близкие из соседних районов.

19-летний ефрейтор, командир группы реагирования Алексей Андреев был призван из города Бийска Алтайского края. Во время происшествия он был ранен, но скончался в госпитале. Как рассказали знакомые Алексея, узнав о случившемся, «рыдало все село Фоминское, откуда он родом». На похороны из 1200 жителей пришли около 700. Хоронили военнослужащего с воинским салютом и под звуки оркестра. В Фоминском Алексея ждали родители и невеста.

Двоих раненых Рамилем Шамсутдиновым военнослужащих Евгения Графова и Владислава Шпака 28 октября самолетом из Читы доставили в московский госпиталь имени Бурденко. Их состояние оценивается как тяжелое.

Мария Литвинова; корреспондентская сеть “Ъ”