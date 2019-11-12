В Госдуме предложили вести учет людей, которые занимаются интернет-травлей

Чтобы бороться с кибербуллингом (травлей в интернете), нужно создать открытую базу людей, которых уличили в интернет-травле, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«И чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить свое мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание»,— заявил господин Чернышов агентству «РИА Новости».

Ранее заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов предложил штрафовать за кибербуллинг на 5–10 тыс. руб. Он предложил применять это наказание за «травлю как систематическое унижение достоинства лица, выраженное в неприличной форме». За «оскорбление в интернете» господин Шатунов предлагает штрафовать на 3–5 тыс. руб.

Напомним, по данным исследования «Лаборатории Касперского», в России каждый третий ребенок сталкивался или слышал о кибербуллинге, при этом об этой проблеме известно только каждому десятому родителю.