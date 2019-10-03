За кибербуллинг предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей

Внести кибербуллинг в ст. 5.61 КоАП РФ об оскорблении и наказывать за него как за отдельное административное правонарушение штрафами в размере 5–10 тыс. руб. предложил на слушаниях в «Парламентской газете» зампред молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. Такой штраф будет налагаться за «травлю как систематическое унижение достоинства лица, выраженное в неприличной форме». За «оскорбление в интернете» господин Шатунов предлагает штрафовать на 3–5 тыс. руб. «Отягчающим обстоятельством» он предложил считать групповую травлю в интернете «целыми сообществами и школьными классами». Размеры штрафов в таких случаях он не уточнил, пообещав передать предложения в комитет Госдумы по информационной политике.

На слушаниях представили данные мониторингового центра Общественной палаты РФ, зафиксировавшего с января по сентябрь 2019 года 423 случая кибербуллинга. Это вчетверо больше аналогичного прошлогоднего периода (105 случаев). Член Общественной палаты РФ Елена Сутормина напомнила, что цель подобных акций — «избиение слабого сверстника, фиксация действия на видео и публикация в открытом доступе». В топ-10 регионов по кибербуллингу вошли Москва, Московская область, Астраханская область, Краснодарский и Приморский край, Кемеровская, Саратовская, Владимирская, Нижегородская и Ленинградская области. Жертвами травли в интернете становятся до половины российских подростков. Госпожа Сутормина уточнила, что 93% детей от 5 до 11 лет пользуются интернетом, причем две трети — через собственные смартфоны. Штрафовать их нельзя: по ст. 2.3 КоАП РФ к административной ответственности привлекаются лица старше 16 лет.

Иван Тяжлов