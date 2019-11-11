Индия помирила людей и богов

Коллегия Верховного суда Индии разрешила давний спор между индусами и мусульманами, на протяжении десятилетий индийской независимости отстаивавших свое право возводить культовые сооружения в священном для двух религиозных общин городе Айодхья. Спорный участок земли, служивший причиной многочисленных конфликтов, передан фонду, который построит на нем храм Рамы — воплощения бога Вишну. В свою очередь, мусульманской общине выделено более двух гектаров в Айодхье для строительства мечети. Как заявил “Ъ” посол Индии в России Бала Венкатеш Варма, решение Верховного суда устраняет почву для будущих религиозных конфликтов и позволяет реализовать принцип индийского общества как «единства в многообразии».

Весьма символично, что вердикт Верховного суда Индии по многолетнему спору вокруг земельного участка в городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш) был вынесен в день 30-летия падения Берлинской стены. На это обстоятельство в своем обращении к нации по случаю «исторического решения» высшей судебной инстанции обратил особое внимание премьер-министр Индии Нарендра Моди. В своем обращении к нации индийский лидер выразил главную мысль о том, что Верховный суд Индии разрушил стену непонимания между индусами и мусульманами и укрепил образ Индии как страны, строящей гармоничное общество, в котором «нет места для страха, горечи и негатива».

«Это проявление вековых духовных идеалов, древних традиций Индии, ее культуры, нашего врожденного духа братства.

Это золотой день в истории судебной системы Индии»,— продолжал господин Моди.





«Каждая часть общества, каждая община, каждая религия, вся нация встречают вердикт с распростертыми объятиями»,— подытожил он.

Согласно решению Верховного суда, спорный земельный участок будет передан специальному фонду, который построит на нем храм Рамы — одного из главных персонажей индуистской мифологии, которая считает его земным воплощением одного из трех главных богов индуизма — Вишну. В свою очередь, мусульманской общине выделено пять акров (более двух гектаров) «на видном месте» в Айодхье для строительства мечети.

Спорный земельный участок в городе Айодхья (Индия) Фото: Danish Siddiqui, Reuters

Спор между индусами и мусульманами по поводу того, какая из общин имеет право строить в Айодхье свои культовые учреждения, продолжался при нескольких индийских правительствах и время от времени выливался в силовое противостояние с человеческими жертвами. Мусульмане настаивали на том, что еще в средние века, в период правления мусульманского завоевателя Индии, основателя династии Великих Моголов императора Бабура здесь якобы стояла мечеть Бабри, в связи с чем и сегодня право на возведение культового сооружения должно принадлежать мусульманской общине.

В свою очередь, индуисты упирали на то, что Айодхья — это священное место рождения Рамы и именно здесь должен быть построен храм в его честь. Раскопки, проведенные уже в XXI веке индийскими археологами, подтвердили, что еще до прихода в страну завоевателя Бабура на месте, где стояла разрушенная мечеть Бабри, стояли немусульманские культовые сооружения.

«Решение Верховного суда Индии поставило точку в давнем споре представителей двух религиозных общин, который был решен конституционным путем. Это решение укрепляет образ Индии как страны, в своем развитии реализующей принцип "единства в многообразии"»,— пояснил “Ъ” посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. Отвечая на вопрос “Ъ” о том, какой будет реакция на вердикт Верховного суда со стороны индийского общества, господин Варма добавил: «Принятое решение устраняет почву для возникновения в Айодхье новых конфликтов на религиозной почве, поскольку вердикт Верховного суда был принят всем индийским обществом».

Сергей Строкань, Андрей Федотов