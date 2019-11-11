Адвокат: блогера Синицу этапировали в неназванную колонию

Осужденного на пять лет колонии за пост о детях силовиков блогера Владислава Синицу этапировали в неизвестном направлении без уведомления родственников, об этом “Ъ” сообщил адвокат господина Синицы Денис Тихонов. Он рассчитывает, что узнает о местонахождении своего подзащитного завтра.

«8 ноября, в пятницу, Владислава этапировали из СИЗО-1 "Матросская Тишина". Куда — сейчас выясняем, родственники не уведомлены в нарушение УИК (Уголовно-исполнительного кодекса РФ.— “Ъ”). Это стало предметом подачи жалобы в СИЗО»,— сказал господин Тихонов.

Он пояснил, что по закону родственников должны были проинформировать «незамедлительно» после этапирования. Кроме того, ранее господин Тихонов подавал заявление, в котором просил СИЗО заблаговременно уведомить его и родных осужденного о сроках и месте этапирования.

Напомним, блогер Владислав Синица был задержан 3 августа по подозрению в призыве к расправе над детьми росгвардейцев. 31 июля он под псевдонимом Макс Стеклов ответил на вопрос одного из пользователей Twitter о целесообразности действий оппозиционеров по деанонимизации силовиков в интернете после протестной акции 27 июля: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (ролики, в которых показаны настоящие убийства.— “Ъ”)».

3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угроза применения насилия) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «За Владислава Синицу стесняются заступиться».

Владимир Хейфец