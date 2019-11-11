Интернет загрузили культурой

Восстановление рынка культурных индустрий в России после кризиса 2014 года замедляется: по итогам 2019 года их рост составит 9,4% против 13% годом ранее, следует из данных InterMedia. Драйверами рынков, связанных с культурой, остаются продажи электроники и доступа в интернет. Среди наиболее быстрорастущих рынков также легальные онлайн-видеосервисы, а в отношении их пиратских аналогов оценки экспертов расходятся.

Совокупный объем российских культурных индустрий по итогам 2019 года вырастет на 9,4%, до 3,2 трлн руб., говорится в отчете агентства InterMedia (есть у “Ъ”). Рост замедляется — по итогам 2018 года рынок вырос на 12,9%. «В кризис 2014 года рынок, по грубым оценкам, упал примерно на 30–40%. В последние годы он активно восстанавливался, в 2019 году этот процесс несколько замедлился, но в целом все движется к докризисным показателям»,— отмечает гендиректор InterMedia Евгений Сафронов.

Двумя крупнейшими рынками, связанными с культурой, InterMedia выделяет продажи электроники и доступ в интернет, они по итогам 2019 года станут драйверами роста всей индустрии, показав рост 11,4% и 25% соответственно. «Техника и доступ в интернет дают возможность производить творческий продукт, при этом рынок еще не насыщен — в России есть большой запрос на контент, люди готовы покупать более дорогую технику и платить за более быстрый доступ в интернет»,— поясняет Евгений Сафронов.

Кроме того, высокие темпы роста покажут легальные видеосервисы — на 30%, до 32,4 млрд руб., по итогам 2019 года. Этот прогноз дублирует данные TelecomDaily за первую половину 2019 года и кажется реалистичным, отмечает гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий. Директор по стратегической аналитике ivi Иван Гринин полагает, что 30% — «нижний порог роста рынка» в 2019 году. «Рост обеспечивают прежде всего антипиратские инициативы: меморандум и действия "Яндекса" по снижению доступности пиратов, а также совместные действия правообладателей и Роскомнадзора, рост аудитории Smart TV, технологическое и контентное совершенствование видеосервисов»,— говорит он.

Нелегальные видеосервисы, согласно прогнозу InterMedia, тоже покажут рост — на 13%, до 3,4 млрд руб. У компании Group-IB другая оценка. В 2019 году впервые за пять лет рынок интернет-пиратства в сфере видео в России не только остановится в росте, но и покажет падение — его объем составит $63,5 млн (около 4,05 млрд руб. по курсу ЦБ на 8 ноября), что на 27% ниже 2018 года, утверждает директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин. «Тектонический сдвиг» в борьбе с пиратством, по его словам, обеспечило подписание в ноябре 2018 года антипиратского меморандума с участием «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, «Первого канала», ВГТРК, «СТС Медиа» и «Газпром-медиа». Изменить тренд также помогли ликвидация в октябре 2019 года одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ Moonwalk и борьба Федеральной налоговой службы с нелегальными букмекерами и гемблингом, которая привела к вытеснению рекламодателей пиратских сайтов, включая Azino777.

Предложение пиратского контента еще больше снизится в случае расширения полномочий Роскомнадзора, рассуждает директор практики оказания услуг компаниям индустрии медиа и развлечений PwC в России Александр Кардаш. «С другой стороны, в среднесрочной перспективе поведенческая модель вряд ли изменится, и спрос на бесплатный контент продолжит рождать предложение. Рынок пиратского контента будет сокращаться, но по опыту западных стран процесс будет длительным»,— прогнозирует он.

Падение по итогам 2019 года, согласно InterMedia, продемонстрируют рынки, в меньшей степени связанные с интернетом и электронными устройствами. Среди них — рынок книг, объем которого может снизиться на 3%, до 65 млрд руб., и рынок печатных СМИ, который потеряет 6% и достигнет 73 млрд руб.

Валерия Лебедева