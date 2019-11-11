Овощи потеснились в рационе

Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции. По подсчетам исследовательской компании GfK, в зависимости от вида продажи за год сократились на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%. Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт.

Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. Об этом говорится в исследовании GfK. В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах — на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. По данным GfK, на эти категории пришлось 44,5% рынка, годовой оборот которого в компании оценили в 334,4 млрд руб. Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно. В GfK уточнили, что это самые актуальные данные по категории на данный момент.

Тенденцию в GfK связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи. Как подсчитали в компании, с докризисного 2014 года продукция в среднем подорожала на 22%, до 56 руб. за 1 кг. Средняя стоимость томатов на конец периода достигла 98 руб. за 1 кг, огурцов — 91 руб. за 1 кг. В результате, отмечают в GfK, покупатели переключаются на альтернативы, в частности, крупы. Для сравнения: по оценкам компании, средние цены на крупы в России были 49 руб. за упаковку.

Это косвенно подтверждается данными Nielsen. По подсчетам компании, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%. При этом, по словам директора по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольги Дашкевич, быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам. На фоне низкой базы и тренда на здоровое питание продажи булгура в натуральном выражении увеличились на 75,3%, кускуса — на 65,7%, киноа — на 35,3% год к году, указывает она.

В «Магните» заявили, что не фиксируют сокращения покупок овощей. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят о небольшом росте продаж категории. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что крупные сети могли не заметить снижения потребления из-за улучшения предложения за счет наращивания прямого импорта и партнерств с крупными местными производителями, а также благодаря оттоку к ним покупателей из небольших магазинов и рынков. В Auchan, «Ленте» и «Дикси» не ответили на вопросы “Ъ”. Представитель «О'Кей» отказался от комментариев.

Руководитель маркетингового отдела АПХ «ЭКО-культура» (производит томаты, огурцы, салат и пр.) Жанна Еронина не исключает, что тенденция затрагивает производителей недорогих томатов, тогда как основное направление холдинга — коктейльные томаты и томаты черри — растет. По данным GfK, эта категория выросла на 5,7% в натуральном выражении и на 8,2% в деньгах. Коммерческий директор «АФГ Националь» (выпускает овощи и крупы) Борис Шабанов говорит, что холдинг реализует весь ежегодный объем овощей (около 120 тыс. тонн), за исключением минимальных естественных потерь при хранении и мойке. В компании также подтверждают рост популярности альтернативных круп, таких как киноа, но отмечают, что их доля не превышает 6%.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова утверждает, что спада производства овощей в России не было — есть колебания урожаев в зависимости от климатических условий. По ее словам, в личных хозяйствах продолжается стагнация или сокращение урожаев, хотя этот сегмент оказывает все меньше влияния на рынок в целом. При этом индустриальное производство овощей в России продолжит рост за счет вытеснения доли импорта, считает госпожа Решетникова. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 тыс. тонн, до 6,6 млн тонн.

Алексей Полухин