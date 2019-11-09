Иран пригрозил выйти из Договора о запрещении ядерного оружия

Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если ядерная сделка окончательно прекратит свое существование, заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад, передает IRIB.

«Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО»,— сказал господин Баединежад (цитата по «РИА Новости»). По его словам, этого хотят некоторые группы в Иране.

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Напомним, в 2015 году Иран и еще шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно нему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. В июле Тегеран объявил о начале обогащения урана выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны». За «поддержку терроризма» под ограничительные меры подпали три финансовые структуры, включая Центробанк.

Подробности — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».