Желающие попасть в Крым перегрузили систему Что известно о железнодорожном сообщении с полуостровом

Покупатели билетов на поезд в Крым обрушили сайт перевозчика. Утром 8 ноября открылась продажа железнодорожных билетов на полуостров. Из Москвы можно будет добраться до Симферополя за 33 часа. Из Санкт-Петербурга до Севастополя — за 43,5 часа. Самый дешевый билет стоит около 3 тыс. руб., самый дорогой — 10 тыс. руб., это вагон СВ из Москвы. Рейсы запустят только 23 декабря. Известно, что первый билет купили спустя минуту после начала продаж, а всего уже продано более 3 тыс. билетов. Из-за большого спроса сайт работает с перебоями.

Интересно, что перевозчиком стала частная транспортная компания «Гранд сервис экспресс», у которой до этого было лишь одно направление. Ее представители не смогли дать “Ъ FM” оперативный комментарий. Что известно о компании — в справке.

Транспортная компания «Гранд сервис экспресс» появилась в 2002 году. Это первая в России частная компания, получившая разрешение на перевозку пассажиров поездами. Изначально она специализировалась на чартерных перевозках VIP-клиентов и организации индивидуальных рейсов. По данным РБК, в начале мая владевший «Гранд сервис экспресс» бизнесмен Михаил Рабинович продал ее частному железнодорожному оператору «ТрансКласс сервис». В июне компания снова сменила владельца. Продавец тогда отказался раскрыть покупателя и сумму сделки. Сменился и менеджмент. В конце августа директором «Гранд сервис экспресс» был назначен Александр Ганов всего через две недели после того, как он покинул пост вице-губернатора Тамбовской области. Когда господин Ганов уходил из регионального правительства “Ъ” писал, что он может занять пост некой дочерней структуры РЖД. «Гранд сервис экспресс» стал первым оператором железнодорожного сообщения Крыма с материковой частью России в ноябре. Минтранс сообщил, что компания сама выступила с такой инициативой. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка компании составила 878 млн руб., а чистая прибыль — 143 млн руб.

Поезда в Крым будут ходить ежедневно. Составы получили название «Таврия» — это одно из древних имен полуострова. Из Петербурга будут курсировать одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов, из Москвы — двухэтажные с вагонами купе и СВ.

В Министерстве транспорта сообщали, что «Гранд сервис экспресс» сам предложил стать оператором этого направления. То, что перевозками занялась частная компания — неслучайность, говорит президент ассоциации «Желдорразвитие» Александр Кисько: «“Гранд экспресс” — это частная компания. Их поезд ходит в Санкт-Петербург — он так и называется “Гранд экспресс”. Почему перевозкой занялась частная компания, вы, наверное, сами догадываетесь. Крым, к сожалению, находится под санкциями, поэтому те компании, которые решают сами за себя, могут заниматься перевозками».

В «Гранд сервис экспресс» сообщили, что цены на железнодорожные билеты будут меняться в зависимости от спроса и сезона. На самолете из Москвы до Симферополя сейчас можно долететь меньше чем за три часа. Билет на 23 декабря стоит 2,5 тыс. руб., на июль — в пределах 7 тыс. руб.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский считает, что после запуска поездов перелеты могут подорожать: «Статистически до 50% туристов прибывают в места отдыха по железной дороге. От региона к региону есть некие колебания, но это в любом случае значительный поток туристов.

Крым все эти годы находился в ожидании начала работы железной дороги.

Чтобы как-то компенсировать недостаток такого транспортного сообщения, были предприняты действия по субсидированию авиационных перевозок, снижению тарифов на них, увеличению количества бортов на этом направлении.

Сейчас мы ожидаем значительный “переток” туристов с авиации на железную дорогу.

Также предполагается сокращение количества рейсов авиакомпаний в Крым и повышение тарифов на авиабилеты. Сейчас самое выгодное время для приобретения билетов и на поезда, и на самолеты. Динамическое ценообразование принято и в авиации, и у железнодорожников. Как следствие, стоимость билетов динамически меняется, и чем раньше мы их покупаем, тем тарифы более выгодные».

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В числе первых покупателей железнодорожных билетов на крымском направлении стали депутат Госдумы Андрей Козенко и сенатор Ольга Ковитиди. У некоторых крымчан возникли проблемы при покупке. Когда местные жители пытались оплатить билеты картами местных банков, которые находятся под санкциями, операции отклонялись.

Кирилл Абакумов