Крым включается в азартные игры

На территории полуострова появится игорная зона под названием «Золотой берег». Она займет площадь в 15 га в Ялте, рядом с поселком Кацивели. Крымские власти рассчитывают сделать игорную зону центром притяжения для туристов и инвесторов. Потенциальные поступления в бюджет руководство республики пока не комментирует, но, по некоторым экспертным оценкам, они будут составлять до 25 млрд руб. в год.

Основные объекты планируется построить к 2022 году. А сейчас на этом месте стоят только недостроенная многоэтажка и заброшенный парк. Работа предстоит колоссальная, говорит глава Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло: «Казино должно быть вторичным, а первичным станет туристический кластер. Вы же не будете строить казино в пустыне, потому что в такие заведения ходят специфические игроки — они приезжают и поиграть, и отдохнуть. Соответственно, должна быть инфраструктура. Ее нужно создавать, и 15 га будет мало. Что вы на них построите? Один отель, и все. А вокруг дома-хибары будут стоять?

Нужно создать условия, чтобы люди туда ехали, могли прогуляться по аллее, зайти в ресторан с хорошим сервисом.





Сочи так сделали за счет денег из бюджета — там хоть какой-то вид есть. А здесь что? Здесь пока ничего».

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Профессиональный игрок в покер Илья Городецкий убежден, что свою долю популярности «Золотой берег» в Крыму получит, даже несмотря на специфику региона: «Как показал пример Сочи, благодаря игорной зоне в Красной Поляне, часть региона ожила и там постоянно происходят крупные покерные турниры, приезжают игроки со всего мира. Идея создания игорной зоны явно себя оправдала, и, с точки зрения игроков в покер, перенос зоны из “Азов-Сити” в Красную Поляну, бесспорно, себя оправдал.

Что касается Ялты и “Золотого берега” — это будет исключительно локальная игорная зона, так как зарубежные игроки туда не поедут. Крупнейшие мировые операторы, которые с радостью проводят турниры в Сочи — в Крыму проводить турниры не будут, потому что они не могут проводить турниры, ориентированные строго на одну страну. Да, посещаемость игорных заведений в Ялте будет достаточно значимой, но это будут исключительно российские граждане. Что касается сложностей с финансами, так как в Крыму не работают некоторые платежные системы, я думаю, именно игроки в покер будут сталкиваться со сложностями: в игорной деятельности достаточно активно используются наличные средства.

Значит, повезут деньги с собой или сделают карту “МИР”».

Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин считает, что нового Лас-Вегаса из Ялты не получится — проект не сможет серьезно пополнять бюджет региона: «Игорные зоны сами по себе не очень прибыльны для государства, потому что количество казино, которые можно сосредоточить в одном месте, достаточно ограничено. Самая большая зона была “Азов-Сити” с тремя казино. В настоящее время ждать какого-то там бума в Ялте с развитием игорной деятельности вряд ли следует. Если, предположим, там будет одно казино и один зал игровых автоматов, то это будет вполне рентабельное предприятие — туда люди будут ходить. В Крым 3,5 млн человек приезжает отдыхать, и надо полагать, что в связи с открытием моста этот поток увеличится. Но туда приезжает достаточно “дешевый” турист. Во время туристического сезона будет загрузка больше, но налоги все равно останутся те же. Бюджет Крыма получит незначительные деньги, потому что у нас налог платится с единицы игорного оборудования. Налог непосредственно от игорной деятельности будет 100-200 млн руб., но это суммы, которые ни в каких миллиардах выражаться не могут».

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Сейчас в России работают четыре игорные зоны: в Калининградской области, Краснодарском крае, Приморье и на Алтае.