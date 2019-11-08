«Регуляторная гильотина» тянет сроки Почему объем документов для проверки оказался больше, чем ожидали в Минюсте

Минюст не успевает проверить все документы для «регуляторной гильотины». К 15 ноября он должен подтвердить отмену всех устаревших нормативных актов. Но это оказалось непросто — многие документы приходится проверять вручную, пишет газета «Ведомости». Для разработки проекта правительственного постановления Минюсту нужно проверить больше 20 тыс. документов. Ведомство просит сдвинуть срок как минимум на 20 декабря.

О массиве работы рассказывал премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре на телеканале «Россия 24» вместе с главой аппарата правительства Константином Чуйченко он показал несколько набитых бумагами чемоданов. Оказалось, что в них уместилось только перечисление документов, которые нужно отменить, а не сами бумаги:

Константин Чуйченко: Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1 992 страницы, и содержание этого приложения — это перечень, состоящий из 20 419 актов. Ведущий: Назовите некоторые из них. Константин Чуйченко: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 29.10.1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Постановление Совмина РСФСР от 1961 года об утверждении республиканских технических условий колбасы вареной из мяса птицы и кроликов... Дмитрий Медведев: Уже и птицы-то другие. Константин Чуйченко: Постановление Совмина РСФСР со Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей. Дмитрий Медведев: Очень большой и серьезный труд, даже первый акт, который был назван, возник сразу после того, как большевики взяли власть. То есть это акт от октября 1917 года.

В Минюсте теперь жалуются, что трети нужных документов нет в правовых базах данных. Некоторые лишь упоминаются в других нормативных актах. Пока удалось проверить только чуть больше половины всего массива. Отменить устаревшие нормативные акты должны 1 февраля. Для дополнительного контроля к работе по составлению списка для «регуляторной гильотины» подключили бизнес-объединения.

Проблема в том, что власти изначально не понимали, какой на самом деле объем документов им придется проверить, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Организацию также привлекли для помощи Минюсту. То, что сроки сдвигаются — не страшно, так как если часть документов отменят, не проверяя, то бизнес от этого только выиграет, считает Александр Калинин: «Минюст подтвердил абсурдность и неэффективность массы требований, созданной более чем за 100 лет.

Оказалось, что видна только верхушка айсберга.

Внизу еще масса различного рода нормативных ведомственных, подведомственных актов, по которым бизнес проверяют и штрафуют. С моей точки зрения, из-за переноса на месяц ничего страшного не произойдет. Если и срок в феврале сдвинется, я думаю, за это уже накажут. Потому что это было заявлено премьер-министром, и, видите, уже первые люди начали лишаться постов за невыполнение нацпроектов.

"Нормативка" Советского Союза должна прекратить свое существование 1 февраля 2020 года.

Разбираться в этих сундуках, пропахших нафталином, бессмысленно. Они должны прекратить свое существование».

Юристы отмечают, что невозможно предугадать, как повлияет спешка в изучении Минюстом документов на итоговое качество «регуляторной гильотины». Но уже сейчас понятно, есть риск: отменить могут нормативные акты, которым нет замены в современном праве, отмечает старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Ирина Адамова. Если оперативно не подготовить дублирующие документы, то некоторые отрасли ждут локальные кризисы, считает она: «Если подзаконные акты будут отменены, то у нас появятся правовые пробелы и в экономике, и в трудовом праве, которые нужно будет урегулировать с помощью подзаконных актов современного российского государства. Большое количество подзаконных актов у нас относятся к льготам различным категориям работников, которые были предоставлены еще в советское время. Если отменить такие акты и не дать людям льготы, то у последних может возникнуть недопонимание, почему вдруг в 2020 году их лишили льгот.

Есть часть подзаконных актов и в экономической области, которые, безусловно, можно даже не читать.

Это подзаконные акты переходного периода 1980-1990 годов».

В Минюсте заверяют, что им нужно перенести срок только разработки постановления, которое отменит устаревшие акты. Саму же дату «регуляторной гильотины» 1 февраля это не затронет, и все нужные 20 тыс. актов в итоге упразднят вовремя.

Глеб Силко