Минкомсвязь против блокировки пользователей e-mail и мессенджеров

Минкомсвязь критически оценила законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов. В министерстве уверены, что технически он не реализуем.

«(Законопроект.— “Ъ”) нарушает принцип сетевой нейтральности, технически не реализуем. Не поддерживаем»,— заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин (цитата по ТАСС).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации. Владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты, отказывающихся выполнять блокировку, предлагается штрафовать до 1 млн руб.

Подробнее о новых основаниях для блокировки в интернете — в материале “Ъ” «Почту удаляют в папку "Запрещенные"».