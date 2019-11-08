Стартовали продажи билетов на поезда в Крым

Продажи железнодорожных билетов в Крым стартовали, сообщает ТАСС. Первый билет с полуострова в Санкт-Петербург был куплен в Севастополе на 25 декабря.

По данным сайта РЖД, билеты из Симферополя в Москву и обратно будут стоить от 2966 руб. за место в купе и от 9952 руб. по тарифу СВ. В Санкт-Петербург из Севастополя можно будет уехать плацкартом за 3500 руб. и в купе за 3906 руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, продажи билетов на поезда в Крым запустила транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс». Регулярные пассажирские перевозки через Крымский мост будут выполнять именные составы дальнего следования «Таврия».

Первый состав «Таврия» из одноэтажных вагонов отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Расстояние в 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. Двухэтажные составы будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно, старт движения запланирован на 24 декабря, путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Поезд «Таврия» делает три остановки в пределах Северо-Кавказской железной дороги: это станция «Ростов-Главный», разъезд «9-й км» и станция «Тамань пассажирская». Отправление поезда из Ростова в Севастополь — в 18:33. Место в плацкарте обойдется в 1541 руб., в купе— 1705 руб. Время в пути составит 13 часов. В Симферополь поезд отправляется в 18:41 и прибывает в конечную точку маршрута через 15 часов. В составе только купейные вагоны, стоимость места в них — 1657 руб.Отправление обратно также вечернее. Из Симферополя в 18:20, из Севастополя в 17:45.

Дарья Голякова