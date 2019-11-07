Компания «Гранд Сервис Экспресс» начинает продажи железнодорожных билетов в Крым

Продажи билетов на поезда, следующие в Крым, стартуют 8 ноября, сообщила пресс-служба транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс». Регулярные пассажирские перевозки через Крымский мост будут выполнять именные составы дальнего следования «Таврия».

Первый состав «Таврия» из одноэтажных вагонов отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Расстояние в 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. Двухэтажные составы будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно, старт движения запланирован на 24 декабря, путь длиной 2009 км займет 33 часа, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Анна Перова, Краснодар