«Спутник» вывели на второй виток Несмотря на возражения прокуратуры, компания опять приобрела военный завод в Батайске по заниженной цене

Кассационный суд зарегистрировал жалобу конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод» на решение ростовского арбитража об отмене результатов торгов по продаже имущества обанкротившегося предприятия. Торги состоялись в октябре прошлого года, их победителем признали АО «Спутник». Однако, военная прокуратура потребовала отмены торгов, посчитав, что цена продажи в 35,9 млн руб. является заниженной. Суд удовлетворил требование надзорного органа. Кассационная жалоба будет рассмотрена в ноябре. Однако, как стало известно “Ъ-Юг”, конкурсный управляющий уже провел повторные торги на тех же условиях и вновь продал имущество «Спутнику по той же цене. По мнению юриста, таким образом управляющий фактически проигнорировал мнение суда.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 5 ноября рассмотрит кассационную жалобу на определение ростовского арбитражного суда, признавшего недействительными договоры купли-продажи имущества обанкротившегося АО «258 ремонтный завод средств доставки и транспортирования горючего» (Батайск, является структурой Минобороны РФ). Жалоба подана конкурсным управляющим предприятия Олегом Смирновым (информация об этом опубликована в картотеке суда).

АО «258 ремонтный завод» признали банкротом в апреле 2018 года. Согласно материалам арбитражного дела, в рамках процедуры конкурсного производства был объявлен открытый аукцион по продаже имущественного комплекса АО, который оценили в 35,9 млн руб. На торги выставлялись, в частности, административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 га. Единственным участником аукциона стало АО «Спутник», с которым в октябре 2018 года были заключены соответствующие договоры купли-продажи.

Однако, результаты торгов оспорила прокуратура Южного военного округа. Надзорный орган обратился в арбитраж с требованием признать заключенные со «Спутником» договоры о продаже имущества недействительными сделками, поскольку торги были проведены с нарушениями. В частности, к аукциону необоснованно не было допущено ростовское АО «Империал».

Кроме того, прокуратура указала на заниженную цену реализации имущества. Так, земельный участок был оценен в 6,7 млн руб., при том что его кадастровая стоимость составляет 158,7 млн руб.

Ростовский арбитражный суд эти аргументы признал и в июне этого года удовлетворил требования прокуратуры.

В августе незаконность продажи имущества АО «258 ремонтный завод» подтвердила апелляционная инстанция. Однако, к тому времени его имущество уже снова было продано. Конкурсный управляющий организовал повторные торги на тех же условиях (информация об этом есть в ЕФРСБ). Победителем аукциона, состоявшимся в середине июля, вновь было признано АО «Спутник» (формально от имени АО в аукционе участвовал Евгений Акимов на основании агентского договора). Победитель предложил за имущество завода все те же 35,9 млн руб., то есть начальную цену аукциона. К торгам также было допущено некое ООО «Импульс», которое не сделало предложения по цене.

Объявив повторные торги на тех же условиях, конкурсный управляющий фактически проигнорировал определение суда об отмене первых торгов, считает партнер адвокатского бюро «Степанов и Аксюк» Алексей Аксюк.

«То, что конкурсный управляющий на повторных торгах установил ту же начальную цену, вызывает удивление. Суд однозначно высказался, что цена имущества, определенная в отчете об оценке, не соответствует рыночной стоимости»,— говорит господин Аксюк. По его словам, повторные торги также могут быть отменены по требованию прокуратуры.

Получить комментарий конкурсного управляющего Олега Смирнова не удалось — на переданную через его офис просьбу перезвонить в “Ъ-Юг” он не отреагировал.

Официальный представитель прокуратуры Южного военного округа Натиф Гаджиметов затруднился прокомментировать сложившуюся вокруг «258 ремонтного завода» ситуацию.

Учредитель и директор АО «Спутник» Наталья Кувакина отказалась отвечать на вопросы “Ъ-Юг”.

Наталья Кувакина также является соучредителем ООО «Строительная компания «Вертикать». До марта 2019 года ее руководителем был депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Шамшура. АО «Спутник» и ООО «СК «Вертикать» расположены по одному адресу: Ростов-на-Дону, ул. Всесоюзная, 71.

По данным «СПАРК-Интерфакс» учредителем АО «258 ремонтный завод» является АО «Спецремонт» (входит в структуру Минобороны).

Вадим Водолазов